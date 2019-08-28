Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Suzuki и Toyota создали новый автомобильный альянс 16:01
Ливни в Японии блокировали работу Toyota и Lexus 15:58
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 14:45
АвтоВАЗ сократит производство машин 13:14
28.08.2019 17:40
Рубрика: Легковые авто

Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж

Текст: Евгений Костин
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Прототип нового поколения Hyundai Tucson уже был замечен фотошпионами: кроссовер оказался облачённым в тяжёлый камуфляж, который не позволял разглядеть практически ничего. На новой порции фото, опубликованных Carscoops, новинка щеголяет в облегчённом маск-халате, который приоткрывает для обзора фронтальную часть.

Дизайнерская концепция Hyundai не изменилась: новый Tucson, как и многие другие кроссоверы марки, получит двухъярусную оптику. Верхний блок с дневными ходовыми огнями и поворотниками как бы является продолжением решётки радиатора - в этом ансамбле можно усмотреть сходство с электрическим кроссовером Mercedes-Benz EQС.

Фото: avtocod.ru
Hyundai Palisade появился в России

Также стоит отметить уникальный рисунок самого "гриля", который ранее не был замечен ни на одной модели бренда. В боковых секциях расположены массивные блок-фары, отсылающие к Palisade и новому поколению Hyundai Creta. Задняя часть Tucson всё ещё тщательно замаскирована.

В моторной гамме нового Tucson может появиться двигатель семейства Theta3 объёмом 2.5 литра, доступный для новой Sonata и который в будущем встанет под капот третьей генерации Kia Optima. Также предполагается, что кроссовер позаимствует у Sonata гибридную силовую установку. Мировая премьера Tucson может состояться в первой половине 2020 года.

В России на данный момент актуальная версия Hyundai Tucson предложена с бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом" и 185-сильным дизелем, работающим в паре с 8-скоростной АКП. Цена на модель начинается от 1 499 000 рублей. Напомним, что Hyundai получила ОТТС на Tucson с новым мотором.

Эксперты предсказали исход борьбы Kia Seltos и Hyundai Creta в России
АвтоВАЗ сократит производство машин
#Hyundai