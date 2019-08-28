Открой личико: новый Hyundai Tucson частично сбросил камуфляж

Прототип нового поколения Hyundai Tucson уже был замечен фотошпионами: кроссовер оказался облачённым в тяжёлый камуфляж, который не позволял разглядеть практически ничего. На новой порции фото, опубликованных Carscoops, новинка щеголяет в облегчённом маск-халате, который приоткрывает для обзора фронтальную часть.

Дизайнерская концепция Hyundai не изменилась: новый Tucson, как и многие другие кроссоверы марки, получит двухъярусную оптику. Верхний блок с дневными ходовыми огнями и поворотниками как бы является продолжением решётки радиатора - в этом ансамбле можно усмотреть сходство с электрическим кроссовером Mercedes-Benz EQС.

Также стоит отметить уникальный рисунок самого "гриля", который ранее не был замечен ни на одной модели бренда. В боковых секциях расположены массивные блок-фары, отсылающие к Palisade и новому поколению Hyundai Creta. Задняя часть Tucson всё ещё тщательно замаскирована.

В моторной гамме нового Tucson может появиться двигатель семейства Theta3 объёмом 2.5 литра, доступный для новой Sonata и который в будущем встанет под капот третьей генерации Kia Optima. Также предполагается, что кроссовер позаимствует у Sonata гибридную силовую установку. Мировая премьера Tucson может состояться в первой половине 2020 года.

В России на данный момент актуальная версия Hyundai Tucson предложена с бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом" и 185-сильным дизелем, работающим в паре с 8-скоростной АКП. Цена на модель начинается от 1 499 000 рублей. Напомним, что Hyundai получила ОТТС на Tucson с новым мотором.