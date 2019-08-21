Новый Hyundai Tucson выехал на тесты

The current @Hyundai #Tucson debuted for the 2019 model year, but a new version is already well into the testing phase. https://t.co/OK1IvEXMod — MOTOR1 (@Motor1com) August 21, 2019

Издание Motor1 опубликовало фото нового поколения Hyundai Tucson - это первый раз, когда кроссовер попался в объективы "шпионов". Предположительно, новинка дебютирует уже в 2020 году.

Ранее вице-президент Hyundai по дизайну Санг Юп Ли заверил, что внешность нового Hyundai Tucson сведёт людей с ума. Дело в том, что в компании решили отказаться от принципа матрёшки, когда модели выглядят практически одинаково, и разница в основном заключается в габаритах. По словам господина Ли, только присмотревшись, вы сможете определить, что конкретный элемент дизайна характерен для автомобилей марки. Тщательный камуфляж прототипа не позволяет даже сделать предположения, как новый подход будет воплощён на новом Tucson. Сквозь маск-халат видны вертикально ориентированные места под противотуманные фары и решётка радиатора, хотя она, скорее всего, является муляжом.

Ожидается, что в моторной гамме Tucson появится двигатель Theta3 объёмом 2,5 литра, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта связка дебютировала на Sonata восьмой генерации и будет также доступна для следующего поколения Kia Optima. Возможно, что Tucson позаимствует у Sonata гибридную силовую установку.

В настоящее время кроссовер доступен в России с бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 150 л.с., он агрегатируется с 6-ступенчатым "автоматом". Также Hyundai Tucson можно купить с двухлитровым дизелем мощностью 185 л.с. и 8-ступенчатой АКП. В будущем Tucson может получить новый мотор. Цена на модель стартует с отметки 1 499 000 рублей.