Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: женщина перепутала педали и устроила серию аварий 20:40
Lada Vesta с вариатором появится в ближайшие месяцы 17:16
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos 17:00
Новые подробности об УАЗ "Патриот" с "автоматом" и тяжеловозе "Профи" 16:34
21.08.2019 22:12
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Tucson выехал на тесты

Текст: Евгений Костин

Издание Motor1 опубликовало фото нового поколения Hyundai Tucson - это первый раз, когда кроссовер попался в объективы "шпионов". Предположительно, новинка дебютирует уже в 2020 году.

Фото: www.motor1.com
Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году

Ранее вице-президент Hyundai по дизайну Санг Юп Ли заверил, что внешность нового Hyundai Tucson сведёт людей с ума. Дело в том, что в компании решили отказаться от принципа матрёшки, когда модели выглядят практически одинаково, и разница в основном заключается в габаритах. По словам господина Ли, только присмотревшись, вы сможете определить, что конкретный элемент дизайна характерен для автомобилей марки. Тщательный камуфляж прототипа не позволяет даже сделать предположения, как новый подход будет воплощён на новом Tucson. Сквозь маск-халат видны вертикально ориентированные места под противотуманные фары и решётка радиатора, хотя она, скорее всего, является муляжом.

Фото: Пресс-служба Ford.
Ford попытается прикрыть тыл с помощью нового кроссовера Evos

Ожидается, что в моторной гамме Tucson появится двигатель Theta3 объёмом 2,5 литра, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта связка дебютировала на Sonata восьмой генерации и будет также доступна для следующего поколения Kia Optima. Возможно, что Tucson позаимствует у Sonata гибридную силовую установку.

В настоящее время кроссовер доступен в России с бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 150 л.с., он агрегатируется с 6-ступенчатым "автоматом". Также Hyundai Tucson можно купить с двухлитровым дизелем мощностью 185 л.с. и 8-ступенчатой АКП. В будущем Tucson может получить новый мотор. Цена на модель стартует с отметки 1 499 000 рублей.

В России начались продажи кроссовера дешевле миллиона рублей
Выбираем подержанные премиальные кроссоверы по цене Lada Vesta Cross
#Hyundai