Hyundai Palisade появился в России

Первый Hyundai Palisade - флагманский кроссовер корейской марки - появился в России.

Автомобиль поставлен на учет в органах ГИБДД в июле. Однако предположение о том, что представительство Hyundai ввезло первую машину в нашу страну, например, для демонстрации дилерам, оказалось неверным. "Это не наш Palisade", - сообщили "РГ" в столичном офисе бренда.

Как удалось выяснить, машина была ввезена в частном порядке, скорее всего, в Санкт-Петербург. 24 мая ее владелец получил в расположенной в этом городе испытательной лаборатории свидетельство о безопасности транспортного средства, которое требуется для постановки на учет автомобилей без ОТТС. Судя по данным открытой базы ГИБДД, кроссовер был зарегистрирован неким физическим лицом 25 июля. А сервис Avtocod показал, что первый и пока единственный Hyundai Palisade в России поставлен на учет в Самарской области - на кроссовере установлены государственные номера с индексом "763". Нашлось и его фото.

Большой роскошный кроссовер был официально представлен только в ноябре 2018 года, а в начале 2019-го стартовали его продажи. Спрос на автомобиль оказался столь высоким, что почти сразу стало известно: экспорт модели будет отложен. В марте сообщалось, что очередь за покупкой Palisade в Корее растянулась почти на год.

Напомним, новый флагманский кроссовер Hyundai пришел на место Grand Santa Fe. Габариты новинки составляют 4981х1976х1750 мм при колесной базе 2900 мм. Салон может быть как семиместным, так и восьмиместным, причем все три ряда сидений снабжены электроприводами. Объем багажного отсека составляет 510 литров.

Кроссовер получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с. и дизельный 2.2 на 150 л.с. (именно такой и ввезли в Самарскую область). Они работают с 8-ступенчатым "автоматом". По умолчанию у машины передний привод, но опционально доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Среди режимов движения, которые сможет выбирать водитель, не только стандартные, но и два специальных - "песок" и "снег".

В салоне, помимо необычного кнопочного селектора АКПП, можно выделить два больших экрана - виртуальный щиток приборов (на 12,3 дюйма) и мультимедиа (на 10,25). Интерьер соответствует статусу премиум-класса, здесь используется перфорированная кожа, мягкий пластик, вставки под карбон. Раздельные сиденья на втором ряду укомплектованы подлокотниками и получили все возможные настройки, а также функции обогрева и вентиляции. У заднего дивана для удобства завалена спинка.

Появление новинки в модельной линейке Hyundai в России - дело времени. Но конкретных дат в представительстве не называют. Очевидно, что какое-то время самарский Palisade будет в нашей стране единственным.