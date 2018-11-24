Фото: Hyundai выпустит флагманский кроссовер Palisade без рычага КПП

Hyundai Palisade обещает стать не только флагманом корейской марки, но и самым продвинутым серийным кроссовером на глобальном рынке. А все потому, что инженеры бренда решились на смелый шаг - убрали из салона автомобиля традиционный селектор переключения передач.

Теперь это не модный джойстик, не шайба и даже не подрулевой рычаг, а просто четыре кнопки на центральной консоли. Судя по распространенным в сети "шпионским" снимкам, нельзя сказать, что получилось красиво. Но как минимум - необычно.

Кстати, ради соблюдения симметрии стилистам Hyundai стоило бы расположить селектор КПП там же, но в виде "крутилки". Потому что рядом установлена другая шайба - переключения режимов движения. Два этих элемента на разных сторонах консоли смотрелись бы вполне гармонично.

Что касается других нюансов в дизайне интерьера, то обращает на себя внимание большой короб с двумя соединенными между собой экранами - щитком приборов и тачскрином мультимедийной системы. Но это не ноу-хау. Объединенные под одним козырьком мониторы уже используются в новых Mercedes, а скоро станут общим местом. По крайней мере, в китайских моделях, представленных на автосалоне в Гуанчжоу, такие решения встречались.

Ранее фотошпионы рассекретили и внешность Hyundai Palisade. У кроссовера будет большая радиаторная решетка в новом фирменном стиле, двухэтажная передняя оптика, массивная задняя стойка и широкое боковое стекло в задней части кузова, которое придется кстати для пассажиров на третьем ряду.

В общем, все, что осталось узнать на грядущей премьере Palisade в Лос-Анджелесе 28 ноября, - это технические особенности автомобиля. По предварительной информации, кроссовер получит 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 с отдачей в 290 л.с. Также машину оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 3,5-литровый V6 (суммарная мощность составит около 400 л.с.). SUV будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

Напомним, Hyundai Palisade стоит ожидать в России. Как выяснила "РГ", машина к нам попадет в лучшем случае спустя полгода после премьеры. Скорее всего, новинку будут собирать в Калининграде.