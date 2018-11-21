Какие новые китайские автомобили понравятся россиянам

Автосалон в Гуанчжоу - третьем по величине городе Поднебесной - по своей значимости уступает знаменитым Пекинской и Шанхайской автовыставкам. На их фоне, несмотря на международный статус, он носит скорее локальный характер. Но это утверждение справедливо, только если забыть о масштабах всего китайского авторынка и о его растущем влиянии на рынок мировой.

Ряд местных производителей активно занимаются продвижением в Европу и США. Не исключено, что через несколько лет они смогут там обосноваться, как это уже произошло в России, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Поэтому к представленным в Гуанчжоу (равно как в Пекине с Шанхаем, а также в Чунцине, Чэнду, Ханчжоу и еще десятке городов, где китайцы проводят автосалоны) новинкам стоит присмотреться внимательнее. Корреспондент "РГ" обошел главные павильоны проходящей в эти дни автовыставки и оценил автомобили, которые вполне могли бы понравиться россиянам.

Седан

Lynk & Co 03. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Новая китайско-шведская марка Lynk & Co на любых автосалонах оборудует свои павильоны в техностиле. Здесь много металлических конструкций, звучит громкая электронная музыка, яркий свет из прожекторов постоянно меняет направление. В таком антураже снующие туда-сюда журналисты напоминают молодежь, собравшуюся на тусовку в гараже одного из богатеньких друзей.

В Гуанчжоу Lynk & Co представила недавно вышедший на рынок Поднебесной седан с незамысловатым названием 03. Машина построена на той же платформе, что и ранее появившиеся кроссоверы 01 и 02, позаимствовала у них основные черты интересного дизайна и получила абсолютно идентичный интерьер. Однако седану он подошел как родной.

Lynk & Co 03. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Машина длиной 4,64 метра попала в один класс с Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta, но выглядит гораздо стильнее и современнее конкурентов. Учитывая богатое оснащение даже базовой версии (круговой обзор, климат-контроль, виртуальная "приборка"), достойную моторную гамму (трехцилиндровый турбомотор от Volvo объемом 1,5 литра выдает на выбор 156 или 180 л.с. и сочетается с 6-МКПП и 7-ступенчатым "роботом") и цену от 116,8 тысячи юаней (около 1,1 млн рублей) нельзя не признать, что седан Lynk & Co имеет хорошие шансы на успех даже в Европе. Куда он, собственно, и стремится. Правда, при выходе на российский рынок машине стоит сменить название. "03" у нас называют кареты скорой помощи.

Кроссовер

FAW Pentium T77. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Концерн FAW в Гуачнжоу официально представил кроссовер Pentium T77. Об этом машине поклонники китайского автопрома уже могли слышать, только наверняка под другим названием. Еще недавно на распространенных фото можно было увидеть "шильдик" с именем Bestune, который воспринимался как искаженное название суббренда FAW - Besturn. Возможно, это и стало причиной переименования автомобиля на этапе его выхода на рынок. Кроме того, новый логотип модели китайцы недвусмысленно назвали "окном в мир". Видимо, есть смысл ожидать машину за пределами Поднебесной.

Кстати, Pentium в качестве названия подходит еще и потому, что создатели машины явно увлеклись компьютерными технологиями. Помогать водителю с любой информацией в этой модели будет голографическая фигурка, появляющаяся на центральной панели. На выбор предлагаются сразу три модели пяти расцветок. На рекламных фотоснимках, понятно, чаще показывали крохотную девушку европейской внешности, способную скрасить досуг сидящему за рулем мужчине. Однако на самом автосалоне голограмму в интерьере не показали, оставив вопросы, насколько хорошо освоена эта технология.

Голографический помощник водителя FAW Pentium T77. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Впрочем, в Pentium T77 много других "фишек". Например, два широких тачскрина под одним козырьком и дисплей, заменяющий стандартное зеркало заднего вида. Да и дизайн вполне интересный - две секции матричных фар, крупная радиаторная решетка с хромированными вставками, скрытая задняя стойка, большой плафон, соединяющий задние фонари. Мотор - 1.2 с турбонаддувом, способный выдать 143 л.с. и работающий в паре с 5-МКП и 7-дипазонным "роботом" с двойным сцеплением.

Учитывая все это, цены, озвученные на автосалоне, скорее приятно удивили. Навороченный кроссовер вышел на рынок по цене от 898 тысяч до 1,348 млн юаней, что эквивалентно сумме в 0,85-1,28 млн рублей.

Компактный кроссовер

JAC S4. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Компания JAC смогла вывести на рынок бюджетный компактный кроссовер S4, который выглядит гораздо дороже, чем стоит.

Автомобиль получился стильным, ему к лицу пришлись черная радиаторная решетка, квадратные колесные арки, "акулий плавник" антенны и "парящая крыша". В салоне модно смотрятся выдвинутый над центральной панелью экран мультимедийной системы и тач-панель климатического блока. При этом кроссовер оценен всего в 678-988 тысяч юаней, то есть от 640 до 935 тысяч рублей по текущему курсу. Дешево, но очень даже сердито.

Машина, которая призвана не только привлечь молодежь, но и показать новый корпоративный стиль марки, оснащается наддувным мотором 1.5 или атмосферным 1.6, 6-ступенчатой "механикой" или вариатором. В будущем в эту гамму могут добавить двигатель 1.2T с роботизированной коробкой передач. Привод предусмотрен исключительно передний, но, кажется, столь яркую машину и не захочется выгонять на бездорожье.

Напомним, что JAC присутствует на российском рынке, но предлагает пока исключительно старые модели кроссоверов - S3 и S5. "Четверка" в этом ряду точно не затерялась бы.

Премиальный кроссовер

Принадлежащий концерну FAW бренд Hongqi - это что-то вроде Aurus в России. Автомобили с красным флагом на капоте изначально возили только партийных боссов, но постепенно появились и в свободной продаже по соответствующей премиум-классу цене.

В Гуанчжоу состоялась премьера большого кроссовера Hongqi HS7. Его называют первым SUV в модельном ряду марки, хотя попытку освоить этот сегмент производитель предпринимал и ранее - в частности, с напоминавшей Range Rover моделью LS5. Выйти с ней на рынок не удалось, но у новинки для этого гораздо больше шансов. Как минимум - у нее оригинальный дизайн в фирменном стиле. Из бросившихся в глаза деталей можно назвать необычные по исполнению линзованные фары с встроенными светодиодами ДХО, разнообразные хромированные элементы и красные акценты, а также подчеркивающие демократичный статус модели пластиковый обвес и два крупных патрубка выхлопной системы.

Солидный внедорожник оснащен солидным мотором - турбированным трехлитровым агрегатом собственной разработки FAW с системой непосредственного впрыска топлива. Мощность - 338 л.с., максимальный крутящий момент - 445 Нм. Агрегатируется двигатель с популярным в Китае 8-диапазонным "автоматом" от Aisin. А вот привод предусмотрен, судя по всему, только задний. По крайней мере это предполагает использованное шасси от Toyota Crown.

Цена Hongqi HS7 пока не названа, но, учитывая еще и богатое оснащение салона с тремя тачскринами, они явно будут высокими. В продажу машина поступит в 2019 году.

Купе-кроссовер

Changan CS75. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Марка Changan известна в России благодаря двум моделям кроссоверов, но ведет себя на нашем рынке довольно пассивно. В Китае же она входит в число самых мощных производителей, а потому к ее новинкам здесь - самое пристальное внимание. Чтобы сфотографировать купе-кроссовер CS85, пришлось подходить к павильону компании несколько раз. Без преувеличения - толпы местных журналистов окружили модель сразу после премьеры.

И это не удивительно - уж слишком яркой получилась машина. С одной стороны, она живо напомнила BMW X4, с другой - немного уступила "немцу" в размерах и получила новый фирменный дизайн марки с X-образной решеткой радиатора и встроенными в нее светодиодными фарами и "противотуманками". Интересная оптика применена и сзади, а салон, выдержанный в молодежном стиле, удивил широким центральным тоннелем.

Changan CS75. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Оснащается модель двумя наддувными двигателями - объемом 1,5 и 2,0 литра мощностью 178 и 233 л.с. соответственно, работающими с 8-диапазонным "автоматом" Aisin. В общем, если конкурировать с BMW X4 этот Changan CS85 и не сможет, то с ожидаемым в России купе Renault Arkana посоперничать, кажется, вполне способен.

Минивэн

GAC GM6. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Гуанчжоу - это вотчина GAC, одного из крупнейших государственных автоконцернов Китая. Не удивительно, что на местном автосалоне именно "Джи Эй Си" разворачивает самый масштабный павильон. В этом году среди новинок собственного производства (у GAC есть еще и СП с Toyota, Honda, Mitsubishi и Jeep) здесь представили семейный минивэн GM6. И без того симпатичная машина вызвала аплодисменты публики, когда руководители компании назвали ее цену, - от 115 до 165 тысяч юаней, что примерно сопоставимо с суммой в 1,09-1,56 млн рублей.

Очень даже интересные цифры, учитывая, что GAC в принципе не выпускает дешевые авто, а новинка выглядит весьма богато. Во-первых, она немаленькая - длина кузова 4 780 мм, семиместный салон. Во-вторых, комфортабельная и современная - чего стоят только огромная панель из двух 12-дюймовых сенсорных мониторов, соединенных между собой на центральной консоли, и подлокотники для всех обтянутых экокожей сидений на первых двух рядах. В-третьих, минивэн при таких ценах получил приемистый полуторалитровый турбомотор мощностью 171 л.с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Добавим, что у GAC уже есть один минивэн - GM8, который показали на недавнем Московском автосалоне. Он крупнее, престижнее и, конечно, дороже. Именно эту машину китайцы пока планируют привезти в Россию. Но, если она будет иметь хоть какой-то успех, возможно, компанию ей составит и "младшая" модель, которая выглядит не столь премиально, но, пожалуй, даже симпатичнее.

Пикап

Maxus T60. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Россияне хорошо знают коммерческие автомобили Maxus. Когда-то модели британской фирмы с этим названием продавались у нас в стране. А теперь это китайский бренд - или, вернее, суббренд концерна SAIC.

Строго говоря, пикапы Maxus T60 были представлены еще 2 года назад, а на этот раз в Гуанчжоу показали внедорожную версию автомобиля Discovery с полным приводом и пластиковым оформлением. Но обратить внимание на эту машину стоит в любом случае. Возможно, это самый безопасный китайский пакап в истории. По крайней мере, в октябре 2017-го Австрало-азиатский комитет Ancap разбил эту модель в ходе краш-теста, и она набрала ни много ни мало пять звезд из пяти. А все потому, что китайцы воткнули в список опций утилитарного автомобиля все, что только могли - шесть подушек безопасности, системы контроля слепых зон и удержания в полосе.

Стоит ли удивляться, что в топовых комплектациях цена Maxus T60 доходит до 214 тысяч юаней - то есть около 2 млн рублей. Кстати, если бы пикап был не китайским, а британским, не показалась бы эта цена читателям более адекватной?

Гибридный автомобиль

BYD Tang. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Кроссовер BYD Tang засветился уже на Пекинской автовыставке в апреле, а в Гуанчжоу был дан старт его продажам. Машина обязательно будет выделяться в городском потоке - особенно благодаря дизайнерским изыскам в задней части кузова, где замысловато сочетаются "парящая крыша", растянутая на всю пятую дверь светотехника и спойлер. В интерьере акцент сделан на большой тачскрин, который можно поворачивать и выставлять хоть вертикально, хоть горизонтально.

Но это не главные "фишки" BYD - одного из самых опытных участников глобального рынка "зеленых" авто. Вместе с SUV с 205-сильным 2-литровым турбированным двигателем компания представила гибридную версию с 6-скоростной "мокрой" коробкой передач с двойным сцеплением. Суммарная отдача альтернативной силовой установки превышает 500 "лошадей" и 800 Нм. Неудивительно, что автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за какие-то 4,3 секунды.

Правда, и цена соответствует предложению. В базовой версии гибридный BYD Tang стоит 2,55 млн юаней, в более высокой - 2,75 млн, что соответствует 2,41 и 2,6 млн рублей.

Электромобиль

GAC Aims To Battle Tesla With Its New Aion S Electric Vehicle https://t.co/tgotpUMwrb pic.twitter.com/acQ0qyapsJ — AutoRepairTech.co (@AutoRepairTechs) 19 ноября 2018 г.

Уже упоминавшийся выше (в том числе в контексте российского рынка) концерн GAC представил в Гуанчжоу не только автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но и электрические, которыми с прошлого года занимается "дочка" GAC New Energy. Главная премьера - предсерийный седан Aion S, который разбавит линейку, в которой пока только два кроссовера. По всей видимости, машина встанет на конвейер уже на новом электромобильном заводе, который "Джи Эй Си" строит рядом с основным предприятием в пригороде Гуанчжоу. Мощность производства должна составить 200 тысяч единиц продукции в год.

Aion S довольно богато оснащен в соответствии с последней автомобильной модой - у него целая панель из планшетов, джойстик вместо селектора "автомата", платформа для зарядки гаджетов в нише под центральной консолью. О силовой установке известно пока лишь то, что она позволит машине пройти на одной зарядке до 600 км при постоянной скорости в 60 км/ч.

Но есть еще одна важная деталь. GAC активно работает не только над электрическими автомобилями, но и над беспилотными. В Aion S эти усилия дадут кумулятивный эффект. Производитель обещает, что машина получит автопилот 4-го уровня, тогда как до сих пор компании удавалось демонстрировать беспилотники 3-го уровня. Вполне возможно, что серийная модель станет одной из самых передовых на глобальном рынке.