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21.11.2018 11:14
Рубрика: Легковые авто

Огромный кроссовер Hyundai рассекретили за неделю до премьеры

Текст: Юрий Зубко

В Южной Корее сфотографировали новый огромный кроссовер Hyundai без какой-либо маскировки. Palisade - именно так называется флагманский SUV корейской марки - заметили во время съемок рекламного ролика. Новинка станет ближайшим родственником 8-местного кроссовера Kia Telluride.

Дизайн Palisade унаследовал от концепт-кара Grandmaster, который дебютировал в июне, общую пластику кузова с прямой поясной линией, массивными задними стойками крыши и огромным щитом решетки радиатора.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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По предварительной информации, Palisade построен на той же платформе, что и Telluride. Автомобиль получит 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 (290 л.с.) Также кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 3,5-литровый мотор V6 (суммарная мощность такой версии составит около 400 л.с.). SUV будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

Официальная премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Новый большой Hyundai вполне может добраться и до России. Ранее об этом заявил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Кстати, коерйская компания рассказала "РГ" о том, какие новинки ждут россиян в 2019 году. В нашей стране появятся обновленаня Elantra, новая Sonata, а также хот-хэтч Hyundai i30 N.

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