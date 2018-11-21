Огромный кроссовер Hyundai рассекретили за неделю до премьеры

Флагманский кроссовер Hyundai Palisade: восемь мест, полный привод и мотор V6 https://t.co/4F69CC3kdN pic.twitter.com/s5SlKX15Ca — i4car (@i4car) 20 ноября 2018 г.

В Южной Корее сфотографировали новый огромный кроссовер Hyundai без какой-либо маскировки. Palisade - именно так называется флагманский SUV корейской марки - заметили во время съемок рекламного ролика. Новинка станет ближайшим родственником 8-местного кроссовера Kia Telluride.

Дизайн Palisade унаследовал от концепт-кара Grandmaster, который дебютировал в июне, общую пластику кузова с прямой поясной линией, массивными задними стойками крыши и огромным щитом решетки радиатора.

По предварительной информации, Palisade построен на той же платформе, что и Telluride. Автомобиль получит 3,3-литровый бензиновый двигатель V6 (290 л.с.) Также кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой войдет 3,5-литровый мотор V6 (суммарная мощность такой версии составит около 400 л.с.). SUV будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом.

Официальная премьера модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Новый большой Hyundai вполне может добраться и до России. Ранее об этом заявил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Кстати, коерйская компания рассказала "РГ" о том, какие новинки ждут россиян в 2019 году. В нашей стране появятся обновленаня Elantra, новая Sonata, а также хот-хэтч Hyundai i30 N.