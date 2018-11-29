Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально

Большой кроссовер Hyundai Palisade, шпионские снимки которого всю последнюю неделю не сходили со страниц автомобильных изданий, представлен официально. Автомобиль презентовали на автосалоне в американском Лос-Анджелесе.

Премьера ожидаемо вызвала интерес СМИ. Судя по снимкам из павильона корейской марки, возле Palisade было не протолкнуться - репортеры буквально атаковали машину.

Такой интерес к новинке понятен. С выходом на рынок нового Santa Fe марка Hyundai сделала серьезную заявку на соперничество с лучшими среднеразмерными SUV.

С Palisade же корейцы намерены изменить расстановку сил в другом сегменте рынка - полноразмерных кроссоверов. Здесь машине предстоит побороться с Honda Pilot, Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. Но это - исходя из предварительных раскладов. Автомобиль выйдет на рынок летом 2019 года. Тогда же пройдут первые тест-драйвы, будут названы цены. После этого амбиции корейского SUV станут понятнее.

Palisade длиной 4 981 мм при колесной базе 2 901 мм поставлен на новую платформу Hyundai, получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с. (как альтернативу дизельному 2.2) и уникальный кнопочный селектор 8-диапазонного "автомата". По умолчанию у машины передний привод, но опционально будет доступна система HTRAC с принудительной блокировкой. Среди режимов движения, которые сможет выбирать водитель, не только стандартные, но и два специальных - "песок" и "снег".

В салоне, помимо необычного селектора АКПП, можно выделить два больших экрана - виртуальный щиток приборов (на 12,3 дюйма) и мультимедиа (на 10,25). Интерьер соответствует статусу премиум-класса, здесь используется перфорированная кожа, мягкий пластик, вставки под карбон. Раздельные сиденья на втором ряду укомплектованы подлокотниками и получили все возможные настройки, а также функции обогрева и вентиляции. У заднего дивана для удобства завалена спинка - вероятно, на нем смогут размещаться не только дети.

Список систем безопасности Palisade идентичен тому, что получил Santa Fe. Только большой SUV получил сразу 9 подушек безопасности. А при поворотах и перестроении на дисплей в центре "приборки" выводится изображение с боковых камер - весьма полезная функция в условиях городской езды. Кстати, имеется и проектор на лобовое стекло - водитель может получать информацию со спидометра или навигатора, не отрывая взгляда от дороги.

"Новый Palisade четко отражает образ флагманского внедорожника Hyundai - с новым уровнем проходимости, технологичности, безопасности, вместительности и эффективности, которые упакованы в ультрасовременный дизайн", - охарактеризовал автомобиль один из топ-менеджеров Hyundai Motor America Майк О’Брайан.

Он добавил, что Palisade призван стать идеальным семейным транспортным средством для комфортного ежедневного использования и длительных путешествий.

Вероятно, в этом смогут убедиться и россияне. "РГ" уже не раз писала о том, что московское представительство Hyundai намерено привезти новый кроссовер, который станет флагманом модельного ряда. Назывались даже примерные сроки - спустя полгода-год после старта на глобальном рынке.