Российские ученые о "феномене Кальман": Французы боятся разоблачения

Российские ученые Николай Зак и Валерий Новоселов прокомментировали исследование международной группы специалистов, подтвердивших, что француженка Жанна Кальман, являющаяся мировой рекордсменкой по продолжительности жизни, действительно прожила 122 года - с 1875 по 1997 годы.

Валерий Новоселов, гериатр. Председатель секции геронтологии МОИП при МГУ: Данный "феномен Кальман" имеет особенность, которая не видна, может быть, французским демографам, но видна профессиональному клиническому сообществу врачей: клиническое оформление старости и начало ее наступления не соответствуют заявленному возрасту. Проведенная оценка по трем гериатрическим синдромам: R54, М80.0, F00.1 (ICD-10) - показала несоответствие начала их наступления у Жанны Кальман с запозданием на 20-25 лет. Вероятно, данный конкретный случай не последний, и экспертам следует изменить регламент валидации супердолгожителей. У французских ученых есть уникальный случай сделать ДНК-анализ. Но они говорят: стоп! - анализ ДНК делать не нужно. Почему?

Поскольку я внимательно уже более года наблюдаю за развитием событий, мой вывод следующий: я вижу в данном случае многократные и постоянные нарушения принципов добросовестной практики научных исследований. Сокрытие и сознательное искажение данных. Игнорирование данных, существенно отличающихся от остальных, без уведомления об этом. Сокрытие конфликта интересов.

Попытка представить работу старейшего российского научного геронтологического общества как "теорию заговора российских ученых" против всего французского народа и лично бабушки всех французов является лишь страхом быть разоблаченными после результатов анализа ДНК.

Николай Зак, математик: Валидаторы рекорда использовали свою публикацию в научном журнале как повод сообщить всему миру, что рекорд вновь подтвержден. Авторы "перевалидации" продекларировали отсутствие конфликта интересов, и местные журналисты решили, что это новое и независимое исследование. Во Франции новость была подхвачена с энтузиазмом, многие празднуют победу над "завистливыми русскими, которые долго не живут".

Выводы валидаторов и последующий пресс-релиз вводят аудиторию в глубокое заблуждение. Математическая модель авторов "перевалидации" предполагает, что из шести миллионов столетних один человек может дожить до 122 лет, что якобы опровергает аргументы российских ученых. На момент смерти мадам Кальман во Франции было не 6 миллионов, а всего 6 тысяч столетних. Кроме того, мадам Кальман стала одной из первых "научно валидированных" долгожителей в мире, что делает взятие рекордной отметки еще более подозрительным. Через два года после смерти Жанны разрыв с другими долгожителями был сокращен за счет американки Сары Кнаусс, у которой нет даже свидетельства о рождении.

На самом деле, в статье, подвергающей валидацию сомнению, вероятность дожития до 122 лет (Жанна) была оценена всего в два миллиона раз ниже вероятности дожития до 99 лет (ее дочь Ивонна). Сравнительный анализ, включивший в себя все известные факты из биографии семьи Кальман, которая достойна главной роли в детективном романе, показал, что вероятность замены личности в десять тысяч раз выше вероятности "валидированного" сценария. Валидаторы умалчивают, что Кальман сдала свою кровь для научных исследований, которые так и не были проведены. Россияне написали открытое письмо к научному сообществу с предложением исследовать данный уникальный образец. Поскольку родители Ивонны, в отличие от родителей Жанны, были близкими родственниками, гипотеза о замене личности может быть проверена с помощью теста ДНК.

Если рекорд подтвердится, то научная ценность образца огромна: тогда законы старения к Жанне не применимы. В противном случае, нынешние стандарты проверки долголетия должны быть пересмотрены, а все статьи авторов рекорда или пересмотрены, или отозваны.