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25.09.2019 09:37
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Кубка России "КАМАЗ" - "Спартак"

Текст: Елена Казьмина

Московский "Спартак" вступает в борьбу за Кубок России по футболу. В среду вечером "красно-белые" сыграют в Набережных Челнах с "КАМАЗом" в матче 1/16 финала КР.

Хозяева встречи лидируют в ПФЛ в зоне "Урал-Поволжье" и сегодня попытаются сделать все возможное, чтобы выбить москвичей из турнира. "КАМАЗ" находится в хорошей для себя форме и в последних встречах практически не теряет очков.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Спартак", напротив, сейчас не в лучшем состоянии. В прошлую пятницу клуб потерпел третье поражение подряд в РПЛ и опустился на девятую строчку в турнирной таблице. Поэтому сегодняшний матч играет большую роль для "красно-белых". По сообщениям СМИ, главный тренер москвичей Олег Кононов будет отправлен в отставку, если его подопечные проиграют "КАМАЗу".

Матч Кубка России как нельзя лучше подходит для того, чтобы реабилитироваться перед руководством и болельщиками. Конечно, и "КАМАЗ" будет замотивирован по максимуму, но вряд ли у команды хватит мастерства обыграть топ-команду РПЛ.

Главным арбитром матча в Набережных Челнах будет Евгений Турбин из Дмитрова. Начало встречи - в 18:30.

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