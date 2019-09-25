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24.09.2019 22:00
Рубрика: Спорт

Играет элита

В борьбу за Кубок страны вступают клубы премьер-лиги
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
В среду состоятся матчи 1/16 финала Кубка России. Именно на этой стадии в борьбу вступают представители премьер-лиги, которые свои встречи проводят на выезде.
Соперник "Спартака" по Кубку "КАМАЗ" дважды выходил в 1/4 финала и оба раза уступил как раз "красно-белым". Фото: Михаил Синицын Соперник "Спартака" по Кубку "КАМАЗ" дважды выходил в 1/4 финала и оба раза уступил как раз "красно-белым". Фото: Михаил Синицын
Соперник "Спартака" по Кубку "КАМАЗ" дважды выходил в 1/4 финала и оба раза уступил как раз "красно-белым". Фото: Михаил Синицын

Ранние раунды Кубка - любимая пора для любителей сенсаций. Ко второму по престижу трофею у топ-клубов отношение довольно прохладное. Они зачастую берегут силы для национального первенства и еврокубков. Впрочем, на этот раз у некоторых из грандов проблем с мотивацией в Кубке быть не должно.

Фото: Getty Images/Matthias Hangst/Bongarts
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Прежде всего речь идет о "Спартаке". Для "красно-белых" сейчас любой матч играет огромную роль. Особенно для главного тренера команды Олега Кононова. В кулуарах поговаривают, что в случае поражения в Набережных Челнах от "КАМАЗа" специалист будет отправлен в отставку. И вряд ли это станет большим сюрпризом.

Ключевым первый матч в Кубке может стать еще для одного тренера, будущее которого пока находится в тумане. Речь о рулевом "Динамо" Дмитрии Хохлове, который на выходных, после домашнего поражения от "Сочи" (2:3), заявил, что готов покинуть "бело-голубых". Впрочем, руководство клуба отказалось отпускать Хохлова. При этом полностью исключать уход специалиста нельзя. И в этой связи сегодняшний поединок во Владивостоке с "Лучом" будет иметь огромное значение.

Пожалуй, особняком среди всех матчей стоит противостояние "Алании" и ЦСКА. В 2011 году эти команды встречались в финале Кубка. Победа осталась за армейцами - 2:1. Главная новость перед нынешней встречей - возвращение в строй Алана Дзагоева. Для полузащитника "красно-синих" матч во Владикавказе станет особенным, поскольку именно здесь он провел шесть лет до переезда в Москву.

Стали известны пары 1/16 финала Кубка России по футболу

В Калининград на встречу с "Балтикой" отправится действующий победитель Кубка России "Локомотив". Московский клуб набрал приличный ход в последнее время, выиграв в первом матче Лиги чемпионов на выезде у "Байера" (2:1) и приблизившись к лидеру Премьер-лиги "Зениту". Так что, безусловно, именно "железнодорожники" считаются явным фаворитом сегодняшнего матча, даже несмотря на определенные проблемы с составом.

Добавим, что в 1/16 финала сыграют 16 представителей Премьер-лиги, 13 - второго по силе дивизиона, один ("Черноморец") - третьего, два ("Алания", "КАМАЗ") - четвертого.

Где будем смотреть

25 сентября, среда, Матч ТВ

15.25 "Енисей" - "Зенит". Прямая трансляция.

17.55 "Алания" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Спорт Футбол Кубок России Кубок России по футболу 2019/2020
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