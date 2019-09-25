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25.09.2019 10:40
Рубрика: Легковые авто

Mazda назвала дату премьеры абсолютно новой модели

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

23 октября в Токио открывается автомобильный салон, на котором Mazda представит первый серийный автомобиль с электрической силовой установкой.

"Электромобиль станет третьим представителем модельной линейки нового поколения. Новинка создавалась с учётом глубокого изучения потребностей целевой аудитории и способна сделать жизнь владельцев более яркой и насыщенной.

Кроме того, за счет инновационных решений электромобиль меняет сам подход к использованию транспорта. Первый электромобиль Mazda предоставляет преимущества электрического привода, которыми покупатели смогут пользоваться интуитивно и без малейшего напряжения", - вот так описывают свою новинку в компании, не предоставляя больше абсолютно никаких подробностей.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Интересно, что в китайских соцсетях появился тизер Mazda, на котором изображена модель-икона бренда Cosmo - первый серийный автомобиль с роторным двигателем, который, к слову, дебютировал на токийском автосалоне в 1964 году.

Что бы это всё могло значить? Можно предположить, что дизайн новинки создавался под влиянием ретрокара Cosmo, а роторный двигатель будет являться частью силовой установки - генератором энергии для тяговой батареи, что совершенно не противоречит заявлению Mazda об электроприводе. Не исключено, что опубликованный ранее патент демонстрировал зону программируемой деформации именно токийского дебютанта.

Если это действительно так, то можно угадать риторику Mazda: роторный двигатель стал в 60-е годы прошлого века революционным благодаря малому рабочему объёму и превосходным характеристикам мощности и крутящего момента, в новом тысячелетии он уступает место электромотору, становясь его помощником.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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#Mazda