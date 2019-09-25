Месси получил новую травму

В шестом туре чемпионата Испании "Барселона" принимала "Вильярреал" и победила - 2:1. В первом тайме травму получил капитан каталонцев Лионель Месси, который был заменен в перерыве. Впрочем, обладатель титула лучшего игрока прошлого сезона по версии ФИФА успел отметиться голевой передачей, когда отличился Антуан Гризманн.

Проблемы со здоровьем у Месси начались на 30-й минуте, когда он обратился за помощью к врачам. Он пожаловался на дискомфорт в районе бедра. В итоге главный тренер каталонцев решил не рисковать здоровьем своего лидера и в перерыве заменил его на Усмана Дембеле, сообщает El Mundo Deportivo.

"Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы решили заменить его, подробности о травме узнаем завтра", - сказал Эрнесто Вальверде. Травма не имеет ничего общего с той, которую футболист получил перед стартом сезона.

Не исключено, что Месси пропустит матч против "Хетафе".