Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера

Доминго должен был исполнить главную роль в премьере сезона "Макбет" Верди в среду вечером, что стало бы его первым выступлением в Соединенных Штатах после того, как AP сообщило, что многие женщины обвинили его в неподобающем поведении, включая одну певицу сопрано, которая сказала, что тенор схватил ее за обнаженную грудь.

Метрополитен-опера подвергалась возрастающему давлению со стороны различных деятелей, призывавших ее руководство отменить шесть запланированных выступлений Доминго, но после субботней репетиции генеральный менеджер Питер Гелб еще раз подтвердил исполнителям, что оперный театр ожидает результатов двух расследований. Их ведет руководство "Оперы Лос-Анджелеса" (LA Opera), где Доминго является генеральным директором с 2003 года, и Американской гильдии музыкальных артистов, профсоюза, представляющего различные оперные коллективы.

Доминго, который пел на репетициях "Макбета", предпочел сам выступить с заявлением об уходе, подчеркнув, что его карьера в Метрополитен-опера закончилась. На ее подмостках он 706 раз выступил в качестве певца и 169 раз в качестве дирижера.

"Я дебютировал в Метрополитен-опера в возрасте 27 лет и пел в этом великолепном театре 51 славный год подряд, - сказал Доминго. - Хотя я решительно оспариваю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, и меня беспокоит обстановка, в которой люди осуждаются без должного процесса, после размышлений, я попросил (руководство оперы) уйти". "Я благодарю руководство оперы за любезное удовлетворение моей просьбы. Я счастлив, что в возрасте 78 лет мне удалось сыграть замечательную главную роль на генеральной репетиции "Макбет", которую я считаю своим последним выступлением на сцене Метрополитен-опера", - добавил певец.

Доминго дебютировал в Метрополитен-опера в сентябре 1968 года и известен многим за пределами оперы своими выступлениями в рамках концертов "Трех теноров" с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. В 2009 году он перешел на партии баритона, расширив свой репертуар до более чем 150 ролей в спектаклях.

В своем заявлении руководство Метрополитен-опера сообщило, что суперзвезда испанского происхождения, "согласился отказаться от всех будущих выступлений в опере, которые вступают в силу немедленно". Гелб отправил электронное письмо сотрудникам Метрополитен-опера со словами: "Мы благодарны ему за то, что он признал: ему нужно уйти".

Одна из обвинительниц Доминго, Патриция Вульф, назвала уход исполнителя из Метрополитен-опера "настоящим облегчением". "Я чувствую, что мы чего-то достигли", - сказала Вульф, которая обвинила Доминго в том, что он неоднократно преследовал ее во время выступления в Вашингтонской опере в конце 1990-х годов, когда он был генеральным директором этой компании.

Следующее запланированное выступление Доминго состоится в "Набукко" Верди в Цюрихской опере 13 октября. Он не планирует петь в США до представления "Роберто Деверо" Доницетти в опере Лос-Анджелеса, которое запланировано на 22 февраля будущего года.

Певец Желько Лючич заменит его в трех спектаклях "Макбета". У Доминго также были запланированы четыре выступления в роли Шарплесс в "Мадам Баттерфляй" Пуччини в Метрополитен-опера в ноябре.

Еще до ухода Доминго сенатор-демократ от штата Нью-Йорк, в округе которого находится оперный театр, требовал его увольнения. "Я считаю, что мы обязаны поддерживать своих исполнителей на высоком уровне, учитывая тот факт, что Метрополитен-опера является одним из самых важных культурных учреждений мира, - сказал демократ Брэд Хойлман. - Они (руководство оперы) должны думать не только о его знаменитости и звездной силе, но и о 20 женщинах, которые якобы подали жалобы".

Напомним, что Оркестр Филадельфии, Опера Сан-Франциско и Опера Далласа ранее отменили предстоящие концерты с участием Доминго в главных ролях после скандальной публикации историй о домогательствах. В Европе, напротив, Доминго ждал триумфальный прием: он получил продолжительные овации после концертных выступлений в спектакле "Луиза Миллер" Верди на Зальцбургском фестивале в Австрии 25 и 31 августа, спустя всего несколько недель после скандала.

В дополнение к объявлению об уходе Доминго Гелб сказал, что Метрополитен-опера приостановила выступления тенора Витторио Григоло в ожидании результатов расследования, начатого во вторник Королевской оперой в Лондоне, в котором говорилось, что этот певец был причастен к некоему инциденту 18 сентября, когда он исполнял роль Гуно в "Фаусте" на гастролях в Токио. 42-летний Григоло должен был участвовать в шести спектаклях в роли Альфредо в "Травиате" Верди в Метрополитен-опера в феврале и марте будущего года.

В марте 2018 года эта опера уволила всемирного известного дирижера Джеймса Левина после того, как расследование, проведенное юридической фирмой, обслуживающей компанию, обнаружило доказательства сексуальных надругательств и домогательств с его стороны. Левин, музыкальный директор компании с 1976 по 2016 год, в то время был почетным музыкальным директором Метрополитен-опера. Он отрицает обвинения в свой адрес и подал иск о нарушении договора с ним в августе.