"Порошенко 2.0". Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского

Выступление президента Украины Владимира Зеленского с трибуны Генеральной Ассмаблеи ООН должно получить реакцию Москвы в виде санкций в отношении Украины.

Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев, отмечая агрессивную риторику политика в отношении России и обвинения в адрес в Москвы в ходе выступления, а также в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом, стенограмма которого была опубликована.

"У меня вопрос: а где наш ответ? Где наши контрмеры (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести", - написал Соловьев в соцсетях и назвал Зеленского "Порошенко 2.0".

По мнению Соловьева, если бы Россия в самом деле вела войну против Киева, Украина должна была давно ввести военное положение и ответить на этот вызов объявлением войны. Однако это не сделано, а следовательно, Зеленский допустил ложь в стенах ООН.