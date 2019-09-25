Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на миллиард долларов

Прокуратура Германии добилась взыскания штрафа с концерна Daimler. Сумма немаленькая - почти миллиард долларов, но если вспоминать "дизельгейт", то можно сказать, что автопроизводитель из Штутгарта легко отделался.

Как сообщает Reuters, Daimler отказался подавать апелляционное заявление на пересмотр дела и согласился выплатить штраф, отметив при этом в отдельном заявлении, что сложившаяся ситуация никак не сказалась на ранее опубликованном прогнозе прибыли компании.

"В интересах компании скорее своевременно и всесторонне завершить производство дело по административному правонарушению, тем самым закрыв дело", - сказал представитель Daimler.

Напомним, ранее концерн отказывался от предъявляемых обвинений.

По версии прокуратуры, Daimler халатно отнёсся к своим обязанностям по контролю норм выброса оксида азота и других вредных веществ, в результате чего было продано порядка 684 тысяч автомобилей моделей Mercedes-Benz C- и E-Classс дизельными моторами, которые не соответствуют нормам ЕС. В итоге концерну придётся выплатить 870 миллионов евро (почти 960 миллионов долларов).