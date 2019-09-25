Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Volvo создала самый безопасный электрокроссовер 11:21
Mazda назвала дату премьеры абсолютно новой модели 10:40
Мощь на батарейках: кроссовер Jaguar I-Pace получит "заряженную" версию 09:02
Блогеры выяснили, сколько спиц в диске нужно, чтобы машина могла ехать 08:45
25.09.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Производителя Mercedes-Benz оштрафовали на миллиард долларов

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Прокуратура Германии добилась взыскания штрафа с концерна Daimler. Сумма немаленькая - почти миллиард долларов, но если вспоминать "дизельгейт", то можно сказать, что автопроизводитель из Штутгарта легко отделался.

Как сообщает Reuters, Daimler отказался подавать апелляционное заявление на пересмотр дела и согласился выплатить штраф, отметив при этом в отдельном заявлении, что сложившаяся ситуация никак не сказалась на ранее опубликованном прогнозе прибыли компании.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Россияне стали реже покупать роскошные автомобили

"В интересах компании скорее своевременно и всесторонне завершить производство дело по административному правонарушению, тем самым закрыв дело", - сказал представитель Daimler.

Напомним, ранее концерн отказывался от предъявляемых обвинений.

По версии прокуратуры, Daimler халатно отнёсся к своим обязанностям по контролю норм выброса оксида азота и других вредных веществ, в результате чего было продано порядка 684 тысяч автомобилей моделей Mercedes-Benz C- и E-Classс дизельными моторами, которые не соответствуют нормам ЕС. В итоге концерну придётся выплатить 870 миллионов евро (почти 960 миллионов долларов).

Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов
МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
#Mercedes-Benz