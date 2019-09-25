Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проведет проверку по сообщению СМИ о пожаре на российском траулере "Бухта Наездник" в порту норвежского города Тромсё. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, возгорание произошло в среду в 11.59 по московскому времени. Об этом сразу же поступил звонок в местную полицию. Норвежские СМИ сообщили о том, что 12 членов экипажа были отправлены на медосмотр с подозрением на отравление продуктами горения. Как сообщили "РГ" в офисе Мурманского тралового флота, которому и принадлежит траулер, никто из рыбаков не пострадал. А медосмотр - это обычная процедура в Норвегии в подобных ЧП.

По предварительным данным, траулер стоял в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. На борту находились 29 членов экипажа, 12 из них обратились за медицинской помощью. Все члены экипажа эвакуированы.

После проверки Северо-Западное следственное управление на транспорте намерено дать правовую оценку чрезвычайному происшествию.