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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один дома

В Новороссийске семилетний мальчик несколько дней провел в запертой квартире
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 215(7973)
Власти портового города разбираются в причинах прогремевшего на всю Кубань скандала с первоклассником одной из местных школ, которого родители надолго закрыли в квартире.

История началась с обращения в полицию педагогов, рассказавших, что мальчик пропускает уроки, а мать на их звонки не отвечает. К семье, проживающей в многоквартирном доме в Восточном районе города, сразу отправились сотрудники по делам несовершеннолетних.

Фото: iStock
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Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, ребенок находился один в квартире, запертой на ключ. Когда дверной замок взломали спасатели, то выяснилось, что в "заточении" мальчик уже давно.

- Они переехали в Восточный район из другой части муниципалитета не так давно. 27-летняя мать одна воспитывает детей семи и трех лет. При этом женщина злоупотребляет алкоголем, из-за чего не раз привлекалась к административной ответственности, а семья состояла на профилактическом учете, - говорит начальник управления по делам несовершеннолетних Новороссийска Евгений Титков. - В день своего освобождения ученик находился дома один. Куда уехала мать, пояснить не смог. Младшего ребенка нашли у родственницы. Сейчас дети находятся в Новороссийском социально-реабилитационном центре. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, а вот женщину до сих пор не разыскали.

Когда дверной замок взломали спасатели, то выяснилось, что в "заточении" ребенок находится уже давно

Увы, но это далеко не единичная история. Бывает, матери "подбрасывают" ребенка знакомым и больше не возвращаются. Так, еще одна жительница Новороссийска, собираясь по делам в Краснодар, оставила своих малышей одного года и трех лет у соседей. Обещала скоро вернуться, но исчезла. А еще в одном случае 27-летняя женщина после ссоры с мужем на съемной квартире попросила соседей присмотреть часок за двумя маленькими детьми. Прошло две недели, а она так и не появилась.

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- Мы все же нашли мать, но она сказала, что забирать детей не хочет, - продолжает Евгений Титков. - Дети до сих пор находятся в реабилитационном центре, и наша задача сейчас убедить мать в том, что она совершает ошибку, так как должна заботиться о детях. Если не получится, то она будет лишена родительских прав. Но при этом обязанности с матери не снимаются - она будет платить детям алименты на их содержание и воспитание.

Заметим, в последнее время подобные чудовищные истории всплывают в СМИ и соцсетях все чаще под примерно такими заголовками: "Заперла на неделю в грязной квартире", "Бросила в поликлинике", "Оставила в гостинице". Или взять хотя бы недавний резонансный случай, произошедший в Белореченском районе Кубани, когда 46-летний местный житель Валентин Матвиенко - якобы в наказание за провинность - посадил на цепь в сарай десятилетнего сына Тихона.

Мнение

Елена Писаренко, правозащитник, член Ассоциации юристов России:

- Налицо оставление ребенка в опасности - семилетний мальчик еще не самостоятелен, чтобы приготовить еду, свободно пользоваться светом и газом, обслуживать себя. Уже не говоря о том, что он мог легко травмироваться. Очень хорошо, что педагоги вовремя забили тревогу, иначе "заключение" могло обернуться более тяжелыми последствиями. И о таких случаях неравнодушным людям нужно "сигнализировать" не только в полицию, органы опеки и попечительства, но еще и в прокуратуру - надзорный орган, которые контролируют две первых структуры.

Скорее всего, в отношении матери будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав. Однако каждая история индивидуальна: возможно, женщина тоже нуждается в помощи - в медицинском лечении и трудоустройстве. Если есть шанс сохранить семью, нужно попытаться это сделать.

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