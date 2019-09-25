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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани осудили мужчин за тройное убийство в новогоднюю ночь

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В краевом суде вынесли приговор Александру Ситавичусу и Алексею Миронову, которые устроили тройное убийство в ночь на 31 декабря 2018 года в Усть-Лабинском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: CK / РИА Новости
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Как ранее уже писала "РГ", тройное убийство произошло в кафе "Огонек" станицы Ладожской и вызвало широкий общественный резонанс. Между мужчинами, которых впоследствии признали виновными в преступлении, и группой других посетителей произошел конфликт, во время которого участники нанесли друг другу побои. После этого Ставичус и Миронов ушли, но через некоторое время вернулись в кафе с автоматом, ножом и боеприпасами.

Все их действия в кафе оказались сняты на камеру видеонаблюдения, установленную внутри помещения. В том числе благодаря этому нападавших быстро нашли и задержали сотрудники полиции.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ситавичус, не убедившись в участии находившихся в кафе лиц в конфликте с ним и Мироновым, из автомата конструкции Калашникова произвел выстрелы в посетителя кафе и диджея заведения, убив их, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - В это время Миронов, вооруженный ножом, находился позади и обеспечивал его безопасность".

"После совершенного преступления Ситавичус вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края. - В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался. Затем Ситавичус спрятал оружие и боеприпасы в лесополосе. Обвиняемые были задержаны по горячим следам".

Приговором Краснодарского краевого суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Александра Ситавичуса осудили на 21 год с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Алексей Миронов получил срок 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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