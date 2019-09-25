На набережной Коктебеля ввели карантин из-за бешеной лисы

В Коктебеле объявлен карантин из-за трупа зараженной бешенством лисы, который был найден недалеко от набережной. Об этом говорится в указе главы Республики Крым.

- Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству лисы на ограниченной территории - месте обнаружения трупа лисы возле дома № 35 по улице Блока поселка Коктебель, - сказано в указе.

Ограничения вводятся на время проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий и будут действовать в течение еще двух месяцев с момента последнего случая заболевания животных бешенством.

Неблагополучным участком считается пересечение улиц Грина, Шершнева, Победы и Набережной Коктебеля.

Во время карантина на этой территории запрещено продавать домашних животных, вывозить за ее пределы собак и кошек, проводить выставки животных. Запрещается натаскивать охотничьих собак, а также устраивать выводки.

Напомним, 14 сентября бешеная волчица напала на людей у села Привольное Симферопольского района. Три человека обратились за медицинской помощью, а животное было застрелено. В этом районе был введен карантин.