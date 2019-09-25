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Ровшан Аскеров: Не знаю, за что должен был извиняться Друзь

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    25.09.2019, 11:38
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Игрок интеллектуальной телевикторины "Что? Где? Когда?", член клуба знатоков Ровшан Аскеров прокомментировал информацию о возвращении в ряды данного клуба магистра Друзя. Временно выбывавшего на волне скандала с предполагаемыми попытками мошенничества на другой телевизионной игре эрудитов - "Кто хочет стать миллионером?".

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Как заявил в беседе с RT Аскеров, тот факт, что магистр Друзь вернется на экраны уже в следующем сезоне "Что? Где? Когда?", он, Аскеров, оценивает "замечательно".

"Я не знаю, за что он должен был извиняться", - добавил при этом знаток.

Напомним. Информация о возвращении Друзя появилась на официальном сайте клуба на этой неделе.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", - говорится в заявлении организации.

Ранее возвращение Друзя прокомментировал чемпион интеллектуальных телевизионных викторин Анатолий Вассерман. Также в положительном ключе, назвав, коллегу человеком сложным, но талантливым.

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