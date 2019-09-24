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Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"

Новости
    24.09.2019, 16:56
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Чемпион интеллектуальных игр и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал сообщение о том, что его коллега на данном поприще Друзь вернется в "Что? Где? Когда?". Откуда некоторое время назад выбывал после скандала с предполагаемым подкупом на еще одном шоу для эрудитов - "Кто хочет стать миллионером?".

Фото: kinopoisk.ru
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Как Вассерман заверил в своем комментарии RT, за коллегу-интеллектуала он готов порадоваться. Поскольку магистр Друзь, по мнению легендарного Анатолия, - талантливый игрок. Хотя и со сложным характером. Впрочем, как и большинство участников такого рода (т.е. интеллектуальных) игр.

"То событие, из-за которого его отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания", - уверен Анатолий. Выражая одобрение факта, что данное недоразумение "в конце концов разрешилось".

Напомним. В феврале компании, работающие над программами "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?" отстранили Друзя и бывшего главного редактора "Кто хочет стать миллионером?" Бера "на неопределенный срок" из-за конфликта названных. В ходе которого Бер обвинил в попытке подкупа Друзя, а Друзь - Бера.

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