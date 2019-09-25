США не пустили россиян на конференцию по запрету ядерных испытаний

В среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что американские визы не получили ряд российских участников конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Это мероприятие с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова должно было пройти на полях Генассамблеи ООН примерно в семь вечера по Москве. Россия неоднократно упрекала Вашингтон в попытках нарушить положения этого Договора.

По словам Небензи, Москва была вынуждена не допустить проведения конференции, поскольку для нас "не имеют значения предлоги невыдачи въездных документов в США". Российский постпред подчеркнул, что страна-хозяйка штаб-квартиры ООН должна выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций.