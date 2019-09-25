Трамп посоветовал Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп в среду в Нью- Йорке, где на этой неделе проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Он сделал меня более известным, и я сделал его более известным", - пошутил Трамп, когда они начали свою встречу в кулуарах генеральной Ассамблеи ООН, сообщает The Associated Press. "Лучше быть на телевидении, чем общаться по телефону", - ответил Зеленский.

Трамп был расслаблен, Зеленский напрягся

Трамп попросил Зеленского искоренить коррупцию на Украине и пожаловался на коррупцию в США со стороны своих политических оппонентов. Они сидели в темных кожаных креслах, Трамп чуть наклонился вперед, а Зеленский откинулся назад.

Американский лидер в ходе встречи заверил президента Украины, что Кремль предпринимает все усилия для того, чтобы разрешить кризис на Донбассе. "Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я искреннее надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением", - подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что Вашингтон надеется на мирное урегулирование кризиса на востоке Украины. При этом, как отмечает АР, во взгляде Зеленского были видны скептицизм и некоторое разочарование. Очевидно, он рассчитывал на то, что американский лидер будет выказывать ему безоговорочную поддержку в конфликте с Россией. Однако глава Белого дома, сам снявшийся в ряде фильмов, источал голливудскую улыбку и демонстрировал свой дружелюбный настрой.

"Продолжайте в том же духе", - по-отечески напутствовал Трамп своего молодого коллегу, посоветовав Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией. Со своей стороны Зеленский дал понять президенту США, что Украина одна не в состоянии справиться с тем, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе и надеется на совместную помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов и Евросоза. "Извините, нам не нужна помощь, нам нужна поддержка, - сказал Зеленский, когда Трамп призвал Европу сделать больше, чтобы помочь Украине. - Реальная поддержка".

Трамп пообещал Зеленскому, что будет добиваться от других крупных стран расширения помощи Украине. По словам главы Белого дома, они должны чувствовать себя виноватыми перед этой страной, за то, что не оказали ей необходимую помощь. "Германия, Франция, страны Евросоюза должны помогать вам гораздо больше. И я думаю мы вместе поработаем над этим, - отметил Трамп. - Безусловно, я поговорю с ними".

Трамп "уколол" Обаму

Американский лидер, когда речь зашла об оказании помощи со стороны США Украине, не преминул "уколоть" своего предшественника Барака Обаму, к которому питает стойкую антипатию. Он сказал, что если "Обама отправлял в Киев простыни и подушки", то его администрация предоставляет Украине, по его словам, полноценную военную помощь, включая бронетанковые системы. Еще в телефонном разговоре с Трампом, к слову, Зеленский выразил желание приобрести у североамериканцев системы "Джавелин". И это, несмотря на то, что в ранее поставленных режиму Порошенко комплексах оказались устаревшие и изношенные образцы.

Вместе с тем, выдав пассаж в адрес Обамы, Трамп так и не пояснил, разморозил ли он 400 миллионов долларов пакета военной помощи Украине, которую приостановил за неделю до разговора с Зеленским. И не дал ответа, собирается ли он расширять эту военную помощь. Хотя 12 сентября высокопоставленный представитель американской администрации сообщил ТАСС, что госдеп и Пентагон "приступают к выполнению обязательств по финансированию помощи Украине в области обороны и безопасности": 250 миллионов долларов должно было быть освоено минобороны и еще около 140 миллионов по линии Госдепа.

Зеленский отрицает давление на него

В ходе встречи не мог быть не поднят вопрос о телефонном разговоре двух президентов, стенограмма которого была предана огласке Белым домом в среду. Президент Украины отметил, что Дональд Трамп не оказывал на него давление в ходе беседы по телефону. "Вы слышали, что у нас, на мой взгляд, был хороший телефонный разговор, он был нормальным, мы говорили о многом. Я считаю, и вы это читали, что никто не давил на меня", - сказал украинский президент перед камерами во время встречи с Трампом. Как отметили репортеры, был заметен некий дискомфорт в поведении Зеленского, возможно, из-за того, что он невольно оказался причастен к делу импичмента после обнародования стенограммы его разговора с Трампом. "Извините, но я не хочу участвовать в открытых демократических выборах в США", - добавил он.

Зеленский поблагодарил Трампа за то, что он пригласил его в Вашингтон, шутя: "Я думал, вы забыли сообщить мне дату". В ответ он пригласил Трампа приехать на Украину, сказав, что бывший президент Барак Обама, "как это сказать по-английски, не нашел для этого времени".

Трамп рассмеялся, прежде чем напомнить, что, когда он владел конкурсом Мисс Вселенная, то на одной из церемоний однажды победила девушка из Украины. Он пообещал Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину. "Я знаю много украинцев, они отличные люди", - отметил глава Белого дома.