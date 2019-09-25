Трамп создал группу по защите себя от импичмента

Президент США Дональд Трамп создал во вторник специальную группу по защите от импичмента, в которую может вступить любой желающий, заплатив пять долларов. Такую информацию распространил избирательный штаб главы Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что группа будет состоять только из самых преданных сторонников президента. Пять долларов, которые должен заплатить каждый желающий поддержать главу Белого дома, являются пожертвованием на деятельность избирательного штаба. Также предлагается пожертвовать 15, 20 и 45 долларов. Уточняется, что в качестве члена этой группы сторонники будут "защищать президента от необоснованных и омерзительных нападок" демократов.

Штаб также опубликовал письмо Трампа к своим сторонникам. По его словам, это лишь начало еще одной "охоты на ведьм" и "мы должны сопротивляться больше и сильнее, чем когда-либо прежде", цитирует ТАСС.

Напомним, спикер Нэнси Пелоси заявила, что Палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Шести комитетам дано указание приступить к проведению собственных расследований. По словам Пелоси, Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов.

Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.