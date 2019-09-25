Валентина Шевченко опередила Конора Макгрегора в рейтинге UFC

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор опустился на 12-ю строчку абсолютного рейтинга этой организации. Примечательно, что его опередила чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

Опубликован новый рейтинг сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Лидерство в нем сохранил Джон Джонс, которого пока никак не может опередить чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На третьей строчке по-прежнему чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо, который не так давно вызывал на межгендерный поединок Валентину Шевченко.

Представляющая Киргизию Шевченко в рейтинге поднялась на 11-ю строчку, опередив самого ирландца Конора Макгрегора, который не провел ни одного поединка с октября прошлого года, когда он удушающим приемом проиграл Нурмагомедову.