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25.09.2019 17:37
Рубрика: Спорт

Валентина Шевченко опередила Конора Макгрегора в рейтинге UFC

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор опустился на 12-ю строчку абсолютного рейтинга этой организации. Примечательно, что его опередила чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

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Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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Опубликован новый рейтинг сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Лидерство в нем сохранил Джон Джонс, которого пока никак не может опередить чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На третьей строчке по-прежнему чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо, который не так давно вызывал на межгендерный поединок Валентину Шевченко.

Представляющая Киргизию Шевченко в рейтинге поднялась на 11-ю строчку, опередив самого ирландца Конора Макгрегора, который не провел ни одного поединка с октября прошлого года, когда он удушающим приемом проиграл Нурмагомедову.

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