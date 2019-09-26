Брюссель не принял упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

В Евросоюзе не согласились с упреками президента США Дональда Трампа в недостаточной помощи Украине. Об этом рассказала Майи Косьянчич, пресс-секретарь главы Европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Помощь Европейского Союза за последние пять лет Украине была беспрецедентной и последовательной", - заявила она. Так, с 2014 года Киев получил от Брюсселя и различных европейских финансовых институтов в общей сложности около пятнадцати миллиардов евро в виде грантов и займов, передает издание Politico. Финансовые средства предназначались на проведение реформ в украинском государстве. По словам Косьянчич, Евросоюз тесно сотрудничает с США и другими союзными странами в деле поддержки Украины. Она пояснила, что в качестве одной из таких мер являются антироссийские санкции, которые были наложены на Москву после украинских событий.

О недовольстве американского президента Дональда Трампа недостаточным уровнем поддержки Киева со стороны Европы стало известно после публикации стенограммы телефонных переговоров хозяина Белого дома с главой Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись 25 июля. Трамп разъяснил своему украинскому коллеге, что Соединенные Штаты много делают для Украины, куда больше чем ЕС, который должен в более существенных объемах оказывать поддержку Киев.