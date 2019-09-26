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Рубрика: Легковые авто

Chery Tiggo 4 с турбомотором оказался дороже на 90 тысяч рублей

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

В следующем месяце должны начаться продажи самой мощной версии кроссовера Chery Tiggo 4, оснащённого турбированным двигателем. "Китайские автомобили" со ссылкой на источники в дилерской сети рассказали, сколько будет стоить новинка.

Отдача 1.5-литровой "турбочетвёрки" составляет 147 л.с., она сагрегатирована с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. По паспорту, расход топлива у кроссовера с таким силовым агрегатом составляет 7.2 литра в смешанном цикле. К слову, двигатель адаптирован под АИ-92.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Но не только двигателем и трансмиссией можно объяснить прибавку к цене в 90 тысяч рублей. Chery Tiggo 4 с новым мотором будет предложен в максимальной комплектации Cosmo: у модели появился электрический стояночный тормоз (поэтому центральный тоннель претерпел изменения), ГУР уступил место электроусилителю, были добавлены подушки безопасности и дефлекторы системы кондиционирования воздуха для второго ряда. Также автомобиль оснастили полным "зимним пакетом".

Цена на Tiggo 4 со 147-сильным турбомотором составит 1 189 900 рублей. Как ранее сообщала "РГ", продажи стартуют в октябре - тогда же будет официально подтверждена или опровергнута эта цена.

Напомним, кроссовер с атмосферной 2-литровой "четвёркой" мощностью 122 л.с. с вариатором в топовой на данный момент комплектации Techno стоит 1 099 900 рублей. Самая доступная версия Tiggo 4 предложена с 5-скоростной "механикой" по цене от 899 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Chery.
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