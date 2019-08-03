Новый Chery Tiggo 4 получил бюджетную версию, названы цены

Российское представительство Chery начало продажи обновленного кроссовера Tiggo 4. Он сменит на нашем рынке дорестайлинговую версию, которая была собрана ограниченным тиражом.

Новая "четверка" построена на современной модульной платформе, которую китайцы создавали при участии инженеров Land Rover. Она получила более современный дизайн и технологичные опции, которых не было у прежней "четверки". Но главное - она оказалась дешевле дорестайлингового варианта. И обзавелась бюджетной базовой комплектацией, цена которой не доходит и до 900 тысяч рублей.

В ней у кроссовера пару 122-сильному "атмосфернику" составляет 5-ступенчатая "механика". В списке опций - передние ДХО, задние датчики парковки, окраска "металлик", электропривод и обогрев боковых зеркал, датчик света и функция отсрочки выключения фар, обогрев передних сидений и кондиционер, стеклоподъемники и стандартные системы помощи водителю. Стоимость такого автомобиля - 899 900 рублей.

К дилерам же, по нашей информации, сначала завезли среднюю комплектацию - CVT Comfort. У нее тот же мотор сочетается с вариатором. Оснащается машина мультимедийной системой с Bluetooth-модулем и камерой заднего вида, круиз-контролем, селектором режимов Eco и Sport, обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя и "мультирулем" в кожаной оплетке. Эту версию продают за 1 029 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Chery

Топовая комплектация CVT Techno - на 70 тысяч дороже. Здесь предлагаются 18-дюймовые двухцветные колесные диски и кожаный салон, бесключевой доступ и запуск двигателя со смарт-браслета, обогрев заднего дивана и рулевого колеса, в приборной панели встроен 7-дюймовый цветной экран, а "мультимедийка" должна реагировать… на жесты.

Ранее верхняя комплектация "четверки" не была столь технологичной, при этом стоила 1 129 900 рублей, то есть на 30 тысяч дороже, чем сейчас. "Комфортная" версия подешевела после рестайлинга на 10 тысяч рублей.

Напомним, в российской линейке Chery пока только кроссоверы семейства Tiggo - под цифровыми индексами 2, 3, 4, 5 и 7. В следующем году компания должна привезти 7-местный Tiggo 8 и седан Arrizo GX. А кроме того, в России стартуют продажи кроссовера суббренда Chery - Exeed.