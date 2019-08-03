Новый Chery Tiggo 4 получил бюджетную версию, названы цены

Новая "четверка" построена на современной модульной платформе, которую китайцы создавали при участии инженеров Land Rover. Она получила более современный дизайн и технологичные опции, которых не было у прежней "четверки". Но главное - она оказалась дешевле дорестайлингового варианта. И обзавелась бюджетной базовой комплектацией, цена которой не доходит и до 900 тысяч рублей.
В ней у кроссовера пару 122-сильному "атмосфернику" составляет 5-ступенчатая "механика". В списке опций - передние ДХО, задние датчики парковки, окраска "металлик", электропривод и обогрев боковых зеркал, датчик света и функция отсрочки выключения фар, обогрев передних сидений и кондиционер, стеклоподъемники и стандартные системы помощи водителю. Стоимость такого автомобиля - 899 900 рублей.
К дилерам же, по нашей информации, сначала завезли среднюю комплектацию - CVT Comfort. У нее тот же мотор сочетается с вариатором. Оснащается машина мультимедийной системой с Bluetooth-модулем и камерой заднего вида, круиз-контролем, селектором режимов Eco и Sport, обогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя и "мультирулем" в кожаной оплетке. Эту версию продают за 1 029 900 рублей.
Топовая комплектация CVT Techno - на 70 тысяч дороже. Здесь предлагаются 18-дюймовые двухцветные колесные диски и кожаный салон, бесключевой доступ и запуск двигателя со смарт-браслета, обогрев заднего дивана и рулевого колеса, в приборной панели встроен 7-дюймовый цветной экран, а "мультимедийка" должна реагировать… на жесты.
Ранее верхняя комплектация "четверки" не была столь технологичной, при этом стоила 1 129 900 рублей, то есть на 30 тысяч дороже, чем сейчас. "Комфортная" версия подешевела после рестайлинга на 10 тысяч рублей.
Напомним, в российской линейке Chery пока только кроссоверы семейства Tiggo - под цифровыми индексами 2, 3, 4, 5 и 7. В следующем году компания должна привезти 7-местный Tiggo 8 и седан Arrizo GX. А кроме того, в России стартуют продажи кроссовера суббренда Chery - Exeed.