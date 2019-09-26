Головина признали игроком тура в чемпионате Франции

Знаменитое издание L"Equipe составило символическую сборную по итогам седьмого тура чемпионата Франции. В нее был включен полузащитник "Монако" Александр Головин.

Россиянин отметился дублем в матче с "Ниццей" (3:1) и отдал результативный пас на Виссама Бен Йеддера. Благодаря действиям Головина монегаски одержали первую победу в нынешнем сезоне. Александр получил оценку 9 от L"Equipe и стал лучшим игроком тура по версии издания.

Головина после встречи с "Ниццей" хвалили не только журналисты, но и главный тренер "Монако" Леонарду Жардим.

"Александр перешел к нам из чемпионата, который отличается от французского. Он постепенно прибавляет в игре, и это важно для команды", - отметил Жардим.