Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет следующую защиту титула в марте или апреле 2020 года.

О дате проведения поединка ТАСС сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов. Он сообщил, что поединок должен пройти весной.

"Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель", - сказал он.

Пока не сообщается о месте проведения поединка, но сам Нурмагомедов уже заявил, что в следующий раз хотел бы драться в России. Также не ясно, с кем встретится чемпион. Глава UFC Дана Уайт после победы Хабиба над Дастином Порье заявил о том, что следующим соперником станет американец Тони Фергюсон. В штабе Нурмагомедова заявили о желании встретиться с легендой UFC Жоржем Сен-Пьером.