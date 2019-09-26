Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах

Стало известно, о каких штрафах может идти речь в случае использования открытого огня на балконах и лоджиях квартир и гостиниц. Запрет на такого рода действия (в частности, жарку шашлыков в этих местах) установлен изменениями, внесенными правительством РФ в правила противопожарного режима.

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности - в том числе и на балконах жилых домов - предусмотрена статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Если использование открытого огня не привело к возникновению пожара, то ответственность для граждан предусмотрена в виде предупреждения либо штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

В то же время в МЧС напомнили, что в случае возникновения пожара наказанием может служить штраф до 5 тысяч рублей.

"Да, это касается и курения", - сказал ТАСС представитель министерства.

Кстати, некоторые из опрошенных юристов в этом сомневаются. Так, вице-президент Федерального союза адвокатов России Алексей Иванов полагает, что "курить продолжать можно". Кроме того, пока неясно, как будет выглядеть "процедура доказывания совершения нарушения и последующего наказания", отметил член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.