Новости

Трамп назвал позором слушания в конгрессе из-за его разговора с Зеленским 22:18
Звезда "Глухаря" Максим Аверин задержан за пьяный дебош 21:55
Какие российские фильмы покажут на Варшавском фестивале 21:28
Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах 21:22
В Ярославле сотрудник ИК задержан за взятку 21:14
Арт-центр "Митьков" останется в центре Петербурга 21:03
В Москве таксист избил актера Степана Девонина 21:00
При пожаре в Набережных Челнах погиб человек 20:44
Экс-глава ДНР назначен исполняющим обязанности главы Элисты 20:40
Самолеты Swiss и Nordstar свободно разошлись над Москвой 20:36
Директор ДК на Новгородчине ответит за гибель ребенка в септике 20:35
В Петербурге установлены причастные к обману 10 тысяч дольщиков 20:33
США ввели санкции против Рауля Кастро и членов его семьи 20:27
Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну 20:23
ФНС: В качестве самозанятых зарегистрировались 210 тысяч человек 20:00
Социальные службы Швеции подозревают родителей Греты Тунберг в насилии 19:59
РФС назвал недопустимыми меры в отношении болельщиков "Спартака" 19:32
Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 21:22
Рубрика: Власть

Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стало известно, о каких штрафах может идти речь в случае использования открытого огня на балконах и лоджиях квартир и гостиниц. Запрет на такого рода действия (в частности, жарку шашлыков в этих местах) установлен изменениями, внесенными правительством РФ в правила противопожарного режима.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности - в том числе и на балконах жилых домов - предусмотрена статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Если использование открытого огня не привело к возникновению пожара, то ответственность для граждан предусмотрена в виде предупреждения либо штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщил адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

В то же время в МЧС напомнили, что в случае возникновения пожара наказанием может служить штраф до 5 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости
Как "карать" злостных курильщиков - рассуждают читатели

"Да, это касается и курения", - сказал ТАСС представитель министерства.

Кстати, некоторые из опрошенных юристов в этом сомневаются. Так, вице-президент Федерального союза адвокатов России Алексей Иванов полагает, что "курить продолжать можно". Кроме того, пока неясно, как будет выглядеть "процедура доказывания совершения нарушения и последующего наказания", отметил член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

Власть Право Административное право Правительство МЧС Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту