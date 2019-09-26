Лукашенко готов решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики

Вопрос о помиловании осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики готов решить в самое ближайшее время на взаимной основе Александр Лукашенко. Об этом президент РБ поставил в известность 26 сентября представителей украинских СМИ, которые прибыли с пресс-туром в Минск, сообщает источник в администрации главы государства.

По словам президента, на этот счет даже были договоренности еще с Петром Порошенко, однако украинская сторона тогда не выполнила свои обязательства.

Как уже сообщал "СОЮЗ", украинец Павел Шаройко, задержанный с поличным 25 октября 2017 года, был осужден за шпионаж в РБ, где, используя журналистское прикрытие, создал агентурную сеть из числа граждан РБ, которые за вознаграждение выполняли задания по сбору сведений в военно-политической сфере. Во время обыска у задержанного были обнаружены копии донесений, направленных им ранее в центр.

Сам Шаройко признал, что является полковником кадрового аппарата военной разведки. Он также подтвердил, что координировал его миссию сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.

Кстати, в октябре 2018 года, со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика сообщалось, что рассматривался вопрос о помиловании Павла Шаройко.