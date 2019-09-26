Минфин разъяснил, кому повысят стоимость полиса ОСАГО за опасную езду

Повышающий коэффициент при расчете тарифа ОСАГО будет применяться к водителям, совершающим грубые нарушения правил дорожного движения, при этом фиксации нарушения на камеру будет недостаточно. "Обязательным условием станет факт остановки водителя сотрудником автодорожной инспекции", - пояснил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании профильного комитета Госдумы.

"Это необходимо для того, чтобы привязать нарушение к водителю, а не автомобилю. Ведь машиной может управлять другой человек. Поэтому нарушения, зафиксированные дорожной камерой, не будут учитываться", - подчеркнул Моисеев. - Помимо этого, мы предлагаем изменить систему бонус-малус таким образом, чтобы вся страховая история сохранялась за водителем. Тогда при смене страховой компании скидки не будут сгорать".

Первое чтение законопроекта по индивидуализации системы тарифообразования ОСАГО запланировано в Госдуме на 15 октября. В результате реформы аккуратные и безаварийные водители станут платить за полис меньше. У водителей, имеющих грубые нарушения и малый стаж вождения, полис станет дороже. К грубым нарушениям относится проезд на красный свет, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и некоторые другие нарушения.