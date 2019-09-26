Один в поле - воин: новый Audi RS Q3 не оставил шансов конкурентам

Audi представила "заряженные" кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback с купеобразным кузовом. И судя по характеристикам, инженеры создавали модификацию что называется "на вырост".

Под капотом "ку третьих" с приставкой RS расположен новый пятицилиндровый бензиновый двигатель 2.5 TFSI, который благодаря использованию алюминия стал на 26 кг легче предшественника. Комбинированный впрыск, новые интеркулер и турбокомпрессор позволили добиться отдачи 400 л.с. (480 Нм). Это на 60 л.с. и 30 Нм больше, чем у прошлого поколения кроссовера.

Кто сможет на данном этапе противостоять Audi RS Q3? Пожалуй, никто. BMW X2 M35i с его 306 "лошадьми" даже не будет покушаться, у Mercedes-AMG ответ пока не готов - новый GLA 45 ждёт своего дебюта, Jaguar E-Pace не имеет версии от SVR. Другими словами, пока ингольштадтскому кроссоверу нет равных. Пока нет.

Фото: Пресс-служба Audi.

Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым преселективным S tronic, привод - полный, с подключением задней оси через муфту. Клиренс по сравнению со стандартной версии модели ниже на 10 мм, за доплату можно заказать машину с адаптивной подвеской.

У электроники есть 6 режимов, включая два максимально ориентированных на производительность - RS1 и RS2. В каком из них Audi тестировала кроссоверы на разгон с места до "сотни" не уточняется, но заявленное время - 4.5 секунды, что на три десятые меньше, чем у кроссовера прошлой генерации.

Продажи RS Q3 и RS Q3 Sportback стартуют в Европе в конце 2019 года, но заказы начнут принимать с октября. Цена - от 63 500 евро. Напомним, новый Audi Q3 буквально только-только добрался до России, причём с quattro.