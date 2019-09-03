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03.09.2019 16:09
Рубрика: Легковые авто

Audi Q3 добрался до России и преподнес приятный сюрприз

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

В мае 2019 года в базе Росстандарта появилось ОТТС на новый кроссовер Audi Q3, и согласно документу, нашему рынку полагалась единственная модификация со старым TSI без полного привода. Но у Audi, как оказалось, был сюрприз: Q3 с приводом quattro будет.

Новый Audi Q3 предложен в четырёх комплектациях: стандартная, Advance, Design и Sport. Цена самой доступной - 2 253 000 рублей. Базовой версией является Audi Q3 35 TFSI со 150-сильным двигателем объёмом 1.4 литра и 6-ступенчатым "автоматом". Позднее для закаа будет доступен 180-сильный полноприводный Audi Q3 40 TFSI quattro с 7-скоростным S tronic.

Фото: Пресс-служба Audi.
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В списке стандартного оснащения значатся: светодиодные фары; подогрев передних сидений; зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом; датчики света и дождя; мультируль; цифровая приборка диагональю 10.25 дюйма; MMI Radio plus; 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски и другое.

Audi Q3 доступен в специальной лимитированной версии исполнения Start Edition, созданной в честь выхода кроссовера на российский рынок. Для такого варианта предусмотрено два новых цвета, оранжевый "Pulse Orange" и синий "Turbo Blue", а также уникальные элементы декора экстерьера и салона. Автомобили спецсерии предложены в комплектациях Design и Sport с расширенным пакетом стандартного оборудования. Цена на Q3 Start Edition начинается от 2 490 000 рублей.

Заказы на кроссовер уже принимаются, "живые" машины в версии Start Edition появятся у дилеров в октябре.

Напомним, в июле Audi представила кросс-купе Q3 Sportback, который можно будет купить в России в 2020 году.

Фото: Пресс-служба Audi.
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#Audi