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Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV
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По словам сенатора, такое решение говорит о том, что вопреки своим заверениям, альянс готовится к размещению ядерных ракет США средней дальности в Европе. "Континент рискует вернуться к ситуации ядерного противостояния 1980-х годов", - написал Пушков в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина была направлено, в частности, правительствам государств, входящих в ЕС, в НАТО. В письме говорится о намерении Москвы не размещать ракеты до тех пор, пока этого не сделают США. Однако представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что "не считает данное предложение заслуживающим доверия".

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности перестал действовать второго августа по инициативе США.

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