В ярославской колонии подрались осужденные

В результате драки в ярославской колонии № 1 пострадали двое осужденных. Им оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел вечером 25 сентября. Около 19.40 в дежурную часть учреждения поступила информация о драке на почве личной неприязни. На место происшествия была отправлена резервная группа, дерущихся разняли, оказали им необходимую помощь, колония работает в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального управления ФСИН.

Известность ярославской колонии № 1 принес скандал с избиением ее сотрудниками осужденного Евгения Макарова летом 2017 года. После публикации видео экзекуции было возбуждено уголовное дело, обвинения в превышении служебных полномочий предъявлены 17 сотрудникам учреждения. В марте 2019 года появилось новое видео издевательств над осужденным, ставшее поводом для двух новых уголовных расследований.