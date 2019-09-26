Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением посетить форум в РФ

Возле офиса компании SpaceX в США появился билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Человек, к которому обращен вопрос, не мог не заметить данный рекламный щит, посвященный форуму "Дело за малым".

На мероприятие, которое состоится 18-19 октября в Краснодаре, приглашают представителей малого и среднего бизнеса. Позвали и Илона Маска.

Глава SpaceX сообщил, что видел билборд. "Правда", - написал на русском языке Маск, не уточнив в Twitter, поедет в Россию или нет.

А вот министр экономического развития РФ Максим Орешкин обещал приехать. В форуме примут участие не менее 20 тысяч человек. Главная задача - популяризации предпринимательства на Кубани.