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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Илон Маск отреагировал на билборд с приглашением посетить форум в РФ

Фото: EPA/ADAM S DAVIS Фото: EPA/ADAM S DAVIS
Фото: EPA/ADAM S DAVIS

Возле офиса компании SpaceX в США появился билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Человек, к которому обращен вопрос, не мог не заметить данный рекламный щит, посвященный форуму "Дело за малым".

Фото: twitter.com/elonmusk
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На мероприятие, которое состоится 18-19 октября в Краснодаре, приглашают представителей малого и среднего бизнеса. Позвали и Илона Маска.

Глава SpaceX сообщил, что видел билборд. "Правда", - написал на русском языке Маск, не уточнив в Twitter, поедет в Россию или нет.

А вот министр экономического развития РФ Максим Орешкин обещал приехать. В форуме примут участие не менее 20 тысяч человек. Главная задача - популяризации предпринимательства на Кубани.

В мире США Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Господдержка малого бизнеса
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