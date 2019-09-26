В администрации Екатеринбурга прошли обыски по делу замглавы

В администрации Екатеринбурга прошли обыски по делу первого замглавы города Александра Ковальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Викторию Мкртчян.

Она подтвердила, что силовики работали в горадминистрации в среду вечером. В Следственном комитете по Свердловской области ситуацию вокруг высокопоставленного чиновника пока не комментируют.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в отношении первого заместителя градоначальника возбуждено дело. Подробности его не известны. Сам Александр Ковальчик о том, что подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы директором "Водоканала", узнал из СМИ.

"Юристы администрации связались с представителями органов, чтобы прояснить ситуацию. Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП идет речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме", - прокомментировал он.

Ковальчик допускает, что все дело в событиях четырехлетней давности: в 2015 году он возглавлял коммунальное предприятие и обвинялся о злоупотреблении должностными полномочиями, но тогда все подозрения в конечном итоге с него были сняты. Гособвинение требовало для Ковальчика четыре года условно плюс штраф 200 тысяч рублей, но суд сослался на грубые нарушения УПК в ходе следствия, и чиновника освободили. Таким образом, с августа 2013 по январь 2014 года он содержался под стражей, и лишь в июле 2015 года был оправдан.

"Противоправные действия были совершены субподрядчиком, что доказано судом. И я к их действиям никакого отношения не имею. Об этом много писали, процесс был открытым и гласным", - напомнил замглавы.

В 2018 году Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требование Александра Ковальчика, на тот момент - министра экономики и территориального развития Свердловской области, и взыскал с казны более трех миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности.