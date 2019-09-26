Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не получил американскую визу для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка", - заявил Дмитрий Рогозин, которого цитирует ТАСС.

По словам главы "Роскосмоса", он уже привык к неадекватности санкционной политики Вашингтона, так как с 2014 года находится под ограничительными мерами США. "Мне это никак не мешает руководить "Роскосмосом" и общаться с моими американскими и европейскими коллегами. Эти санкции непродуктивны и бесполезны", - пояснил он.

Дмитрий Рогозин указал, что не видит в происходящих процессах каких-либо проблем с точки зрения организации текущей работы. Он выразил надежду, что российские власти вскоре выскажутся о политической составляющей в решении Вашингтона.

Ранее посольство США в РФ отказало в выдаче американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Помимо Дмитрия Рогозина, в "черном списке" оказались глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и руководитель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва жестко отреагирует на такой шаг американских партнеров.