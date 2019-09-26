Саудовская Аравия почти полностью восстановила производство этана

После атаки дронов на саудовские НПЗ производство этана в Саудовской Аравии восстановлено на уровне 25,5 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман, отметив, что королевству требуется 26,6 миллиона кубометров.

Он также рассказал, что производство сжиженного природного газа сейчас превышает ежедневную потребность Саудовской Аравии, составляя 880 тысяч баррелей в сутки. Объем ежедневного спроса на СПГ в королевстве находится на уровне 792 тысяч баррелей в сутки, пишет ТАСС, ссылаясь на Саудовское агентство печати (САП).

Министр также поблагодарил руководство государственной нефтяной компании Saudi Aramco за проделанную работу по восстановлению производственных мощностей.

Напомним, в результате атак беспилотников на нефтяные объекты, произошедших 14 сентября, Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября власти заявили, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти. По их словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас. Что же касается добычи, то она восстановлена пока только наполовину.