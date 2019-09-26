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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия почти полностью восстановила производство этана

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Фото: AP Photo/Amr Nabil Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Фото: AP Photo/Amr Nabil
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. Фото: AP Photo/Amr Nabil

После атаки дронов на саудовские НПЗ производство этана в Саудовской Аравии восстановлено на уровне 25,5 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман, отметив, что королевству требуется 26,6 миллиона кубометров.

Фото: REUTERS
Саудовской Аравии потребуются месяцы для полного восстановления НПЗ

Он также рассказал, что производство сжиженного природного газа сейчас превышает ежедневную потребность Саудовской Аравии, составляя 880 тысяч баррелей в сутки. Объем ежедневного спроса на СПГ в королевстве находится на уровне 792 тысяч баррелей в сутки, пишет ТАСС, ссылаясь на Саудовское агентство печати (САП).

Министр также поблагодарил руководство государственной нефтяной компании Saudi Aramco за проделанную работу по восстановлению производственных мощностей.

Напомним, в результате атак беспилотников на нефтяные объекты, произошедших 14 сентября, Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Уже 17 сентября власти заявили, что Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти. По их словам, Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас. Что же касается добычи, то она восстановлена пока только наполовину.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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