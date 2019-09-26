Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Новости

Минск: ЦИК аккредитовал наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов 11:48
Памфилова: ЦИКу не обязательно иметь право законодательной инициативы 11:44
Жена перенесшего инсульт Валентина Гафта рассказала о его состоянии 11:41
"Президентский" тигр из ЕАО и его сын попали в фотоловушку 11:38
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии 11:32
Памфилова прокомментировала предложения о переносе Единого дня голосования 11:32
МиГи Северного флота переброшены на крымский комплекс НИТКА 11:30
Chery Tiggo 4 с турбомотором оказался дороже на 90 тысяч рублей 11:27
Вышел трейлер комедии режиссера клипов "Ленинграда" "Давай разведемся!" 11:26
В Норвегии затонул загоревшийся российский траулер 11:21
Минск поддерживает усилия по запрету ядерных испытаний 11:16
С космодрома Плесецк запустили ракету "Союз-2.1б" с военным спутником 11:15
Вышел трейлер "Ирландца" Скорсезе с Де Ниро и Аль Пачино 11:09
Брэд Питт признался, что виноват в разводе с Джоли 10:52
Найдены бутылочки, из которых кормили младенцев в бронзовом веке 10:51
Лукашенко поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили 10:49
В Барнауле госпитализировали пассажира Boeing с переломом позвоночника 10:46
Один в поле - воин: новый Audi RS Q3 не оставил шансов конкурентам 10:42
Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен похоронен в Глазго 10:41
Американский вертолет снес опору линии электропередачи в Германии 10:37
Медведев: Басилашвили стал любимым актером для многих поколений 10:34
Скончался адвокат Александра Кокорина 10:32
Новым главой МВФ стала экономист из Болгарии Кристалина Георгиева 10:31
Иран показал коллекцию сбитых беспилотников США 10:23
Зеленский заявил, что не приглашал Трампа в "нормандский формат" 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 11:47
Рубрика: В мире

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Текст: Александр Ленин
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи.
Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

"Это случилось в мою смену, я беру на себя всю ответственность", - заявил саудовский принц, которого цитирует агентство Reuters. При этом бен Сальман настаивает, что не был осведомлен о происходящем с журналистом.

Фото: AP Photo/Virginia Mayo
СМИ: Эр-Рияд продаст здание консульства в Стамбуле из-за убийства Хашкаджи

Оппозиционно настроенный к Эр-Рияду журналист Джамаль Хашкаджи был убит в октябре прошлого года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Позже выяснилось, что журналиста задушили. Преступники попытались замести следы преступления. Тело Хашкаджи расчленили, его фрагменты спрятали в колодце на территории консульства. В Саудовской Аравии утверждают, что мужчина погиб в результате конфликта.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Турция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы
Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров счел "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57