Toyota C-HR для России переживет секретный рестайлинг

В ноябре 2019 года дилеры Toyota в России получат первые экземпляры обновлённого кроссовера C-HR, об этом сообщает Auto.mail.ru. Эту информацию подтвердили "Российской газете" в представительстве марки.

"Модель вскоре переживёт рестайлинг и придёт на рынок до конца года", - рассказали в Toyota.

Однако никаких других подробностей о новинке нет. Причём автомобиль ни разу не был сфотографирован даже в камуфляжной плёнке, поэтому о корректировках, которые будут внесены в дизайн, остаётся только догадываться.

Toyota C-HR является на данный момент самым доступным кроссовером марки, цена на который начинается от 1 267 000 рублей. Автомобиль предложен со 115-сильным двигателем объёмом 1.2 литра (МКП, вариатор) и 2-литровым мотором мощностью 148 л.с. (вариатор). Версия с полным приводом одна и оценивается в 2 069 000 рублей.

Напомним, недавно Toyota представила обновлённый Land Cruiser 200 для российского рынка, купить который можно по-прежнему за 4 725 000 рублей.