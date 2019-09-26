Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Пикап Peugeot появится благодаря китайцам 09:31
Из кроссовера Volkswagen Teramont сделали минивэн 25.09.2019
"Сонный костюм": что будет, если человек водит в состоянии усталости 25.09.2019
Среди мхов и рыбаков: что умеет обновленный Volvo XC90 25.09.2019
26.09.2019 10:00
Рубрика: Видео

Видео: просевший от ливней асфальт стал ловушкой для пешеходов

Текст: Вадим Давыденко

"Хьюстон, у нас проблемы!" - эта легендарная фраза на этот раз звучит не для попавших в беду астронавтов из голливудского блокбастера, а для рядовых жителей города. После обрушившегося на Техас шторма "Имельда" почти все населенные пункты штата превратились в моря и озера, а дороги - в бурные реки. Автомобилисты с опаской выезжают на шоссе, по которым течение может унести машину неведомо куда, а пешеходы осторожно перебираются от одного островка суши к другому.

Фото: скриншот с youtube.com
По воде аки посуху: проезд грузовика в тропический шторм попал на видео

Бурные потоки воды подмыли грунт по Хьюстону, образовав ямы там, где еще вчера был ровный асфальт. Одна из таких коварных подводных ловушек возникла на парковке перед городским супермаркетом.

Три группы пешеходов за короткий промежуток времени окунулись с головой в грязную воду, пока всё это терпеливо снимал на телефон любитель смешного видеоконтента. К счастью, серьезно никто не пострадал, и всё же местным властям или владельцам магазина стоило бы поставить там предупреждающие знаки.

Россияне стали реже покупать роскошные автомобили
Суд объяснил, какое столкновение автомобилей считается ДТП
#видео #авто