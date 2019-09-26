Видео: просевший от ливней асфальт стал ловушкой для пешеходов

"Хьюстон, у нас проблемы!" - эта легендарная фраза на этот раз звучит не для попавших в беду астронавтов из голливудского блокбастера, а для рядовых жителей города. После обрушившегося на Техас шторма "Имельда" почти все населенные пункты штата превратились в моря и озера, а дороги - в бурные реки. Автомобилисты с опаской выезжают на шоссе, по которым течение может унести машину неведомо куда, а пешеходы осторожно перебираются от одного островка суши к другому.

Бурные потоки воды подмыли грунт по Хьюстону, образовав ямы там, где еще вчера был ровный асфальт. Одна из таких коварных подводных ловушек возникла на парковке перед городским супермаркетом.

Три группы пешеходов за короткий промежуток времени окунулись с головой в грязную воду, пока всё это терпеливо снимал на телефон любитель смешного видеоконтента. К счастью, серьезно никто не пострадал, и всё же местным властям или владельцам магазина стоило бы поставить там предупреждающие знаки.