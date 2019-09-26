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Рубрика: Власть

Пуля как аргумент?

Владимир Зеленский раскрыл главный секрет коррупции на Украине
Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН неожиданным образом проиллюстрировало правоту американского лидера Дональда Трампа, который выражал сомнение в эффективности дальнейшего финансирования оборонных программ Незалежной из-за коррупции.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Для того, чтобы убедить собравшихся в преступлениях России, Зеленский принес на трибуну патрон от "Калашникова". Каким образом ему удалось это сделать в хорошо охраняемом здании, непонятно - видимо, убедил ООНовскую охрану, что это реквизит для его театральной постановки. И самое смешное - ему поверили. Так, с патроном в кармане Зеленский и взошел на высокую трибуну.

Но вот дальнейшее его выступление следовало бы изучить, в первую очередь, американскому Минфину. Рассказав трогательную историю, как принесенной на Генассамблею пулей был убит солист парижской оперы Василий Слепаков, который в общем-то отправился на Донбасс пострелять в соотечественников, а вовсе не петь, Зеленский сообщил сведения, составляющие, подозреваю, государственную тайну. Он утверждал, что принесенный им патрон стоит… 10 долларов. Сто выстрелов - тысяча долларов. Однако, всезнающий интернет сообщает об ином прайс-листе: обычный патрон от АК-47 не может стоить дороже доллара. В чьем кармане оседают на Украине остальные девять "зеленых", осталось непонятным.

Фото: SAUL LOEB, ludovic MARIN / AFP
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Зато Зеленский дал понять украинским спонсорам на Западе: "чужих войн в современном мире не бывает". А значит украинская война - это их война, и пришло время вновь раскошелиться. Президент Украины так прямо и сказал Трампу в ходе их телефонной беседы, расшифровку которой опубликовал Белый дом: "Европейские лидеры делают для Украины меньше, чем им следовало бы". А следует им, по мысли Зеленского, давать Киеву больше денег на военные нужды. Видимо для того, чтобы армия Украины закупала патроны не по 10, а по 15, или, бери выше, по 20 долларов за штуку.

Но оставим в покое г-на Зеленского, который, как выяснилось, мечтает прилететь в Киев вместе с Трампом на украинском самолете, а еще лучше на самолете американского президента. Он, с восторгом признает Зеленский, намного лучше украинского "борта номер один". И вернемся на Генассамблею, где в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в режиме "нон-стоп" встречался с коллегами. Дружеские объятия с главой внешнеполитического ведомства Венгрии, сердечное рукопожатие с главой МИД Катара, этикетно-сдержанное приветствие с руководителем МИД Японии и снова эмоциональное рукопожатие с коллегой из Колумбии. А до конца нью-йоркского дня поговорить с Лавровым хотели министры иностранных дел Иордании, Израиля, Марокко, Сербии. Завершающая встреча у Лаврова была запланирована на 19.45 с генеральным секретарем ООН Гутеррешем - уже в почти пустом здании ООН.

Но все же на одном мероприятии в рабочем графике российского министра остановлюсь подробней. До него у Лаврова не было возможности с высокой трибуны высказаться по поводу беспрецедентных действий американской стороны, отказавшей в визах российским дипломатам. Ни министерская встреча по иранской ядерной программе, ни посвященный проблемам терроризма Совет безопасности ООН в силу специфики поднимаемых тем не давали возможность Лаврову затронуть эту задевавшую престиж России тему.

Фото: Roberto SCHMIDT / AFP
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Для публичного ответа госсекретарю Майклу Помпео по визовому вопросу российский министр не случайно выбрал площадку конференции, на которой обсуждался Договор о запрете ядерных испытаний (ДЗЯИ). Во-первых, российским делегатам именно этого ооновского мероприятия американская сторона не выдала въездные документы. А, во-вторых, из-за позиции Трампа, категорически не желающего ратифицировать запрещающее ядерные испытания соглашение, оно до сих пор не вступило в силу. Так что серьезный "зуб" на Вашингтон был у всех собравшихся на конференцию по ДЗЯИ государств.

"Наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения визами членов делегаций", - не скрывал возмущения глава МИД РФ. По его словам, "приходит время, чтобы переносить мероприятия по ДЗЯИ из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона с большей ответственностью подходит к своим обязанностям".

Лавров обвинил США в том, что за последние два года ситуация вокруг Договора серьезно ухудшилась - дестабилизирующим событиям стал официальный отказ Вашингтона от ратификации документа. Но отказавшись от соглашения Белый дом обвиняет другие государства в несоблюдении ДЗЯИ. Причем делает это абсолютно голословно. "Страна которая не намерена ратифицировать ДЗЯИ не имеет ни формального, ни морального права даже обсуждать вопросы, связанные с участием в договоре других государств. Использовать такие нечистоплотные приемы для прикрытия своего возможного выхода из договора просто недостойно", - прокомментировал американские политические маневры Лавров.

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В этот момент хотелось бы написать, что эмоциональное, чрезвычайно острое по ООНовским меркам, выступление российского министра было поддержано и развито его зарубежными коллегами. Но в реальности все было не так. После того, как Лавров покинул конференцию, ее участники мгновенно вернулись в прежнее бюрократически сонное русло - один за другим выступавшие говорили о том, что поддерживают Договор о запрете ядерных испытаний, признавались в любви к этому близкому их сердцу документу, но при этом отказывались даже упоминать, а не то, чтобы критиковать вслух, страну, которая мешает его вступлению в силу. Так что на конференции Лавров, похоже, оказался единственным, кто не побоялся назвать вещи своими именами.

А вот встреча российского министра иностранных дел с его японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях Генассамблеи ООН, как выяснилось, могла вообще не состояться. По словам Лаврова, входивший в российскую делегацию переводчик с японского языка, не получил бы визу для въезда в США, если бы не экстренная помощь со стороны японского посольства. Узнав о проблеме с въездными документами для сотрудника российского МИДа, участвующего в переговорах с японским министром иностранных дел в Нью-Йорке, японская дипмиссия в Москве немедленно связалась с американским посольством.

"Наши японские друзья решили с американцами вопрос в один момент и виза была выдана", - сообщил Лавров. После чего пошутил: "Когда у нас будут возникать дополнительные вопросы с американскими друзьями, мы тоже будем к вам обращаться". Г-н Мотэги, кажется, шутку понял, вежливо улыбнулся и промолчал.

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