Владимир Зеленский раскрыл главный секрет коррупции на Украине

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН неожиданным образом проиллюстрировало правоту американского лидера Дональда Трампа, который выражал сомнение в эффективности дальнейшего финансирования оборонных программ Незалежной из-за коррупции.

Для того, чтобы убедить собравшихся в преступлениях России, Зеленский принес на трибуну патрон от "Калашникова". Каким образом ему удалось это сделать в хорошо охраняемом здании, непонятно - видимо, убедил ООНовскую охрану, что это реквизит для его театральной постановки. И самое смешное - ему поверили. Так, с патроном в кармане Зеленский и взошел на высокую трибуну.

Но вот дальнейшее его выступление следовало бы изучить, в первую очередь, американскому Минфину. Рассказав трогательную историю, как принесенной на Генассамблею пулей был убит солист парижской оперы Василий Слепаков, который в общем-то отправился на Донбасс пострелять в соотечественников, а вовсе не петь, Зеленский сообщил сведения, составляющие, подозреваю, государственную тайну. Он утверждал, что принесенный им патрон стоит… 10 долларов. Сто выстрелов - тысяча долларов. Однако, всезнающий интернет сообщает об ином прайс-листе: обычный патрон от АК-47 не может стоить дороже доллара. В чьем кармане оседают на Украине остальные девять "зеленых", осталось непонятным.

Зато Зеленский дал понять украинским спонсорам на Западе: "чужих войн в современном мире не бывает". А значит украинская война - это их война, и пришло время вновь раскошелиться. Президент Украины так прямо и сказал Трампу в ходе их телефонной беседы, расшифровку которой опубликовал Белый дом: "Европейские лидеры делают для Украины меньше, чем им следовало бы". А следует им, по мысли Зеленского, давать Киеву больше денег на военные нужды. Видимо для того, чтобы армия Украины закупала патроны не по 10, а по 15, или, бери выше, по 20 долларов за штуку.

Но оставим в покое г-на Зеленского, который, как выяснилось, мечтает прилететь в Киев вместе с Трампом на украинском самолете, а еще лучше на самолете американского президента. Он, с восторгом признает Зеленский, намного лучше украинского "борта номер один". И вернемся на Генассамблею, где в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в режиме "нон-стоп" встречался с коллегами. Дружеские объятия с главой внешнеполитического ведомства Венгрии, сердечное рукопожатие с главой МИД Катара, этикетно-сдержанное приветствие с руководителем МИД Японии и снова эмоциональное рукопожатие с коллегой из Колумбии. А до конца нью-йоркского дня поговорить с Лавровым хотели министры иностранных дел Иордании, Израиля, Марокко, Сербии. Завершающая встреча у Лаврова была запланирована на 19.45 с генеральным секретарем ООН Гутеррешем - уже в почти пустом здании ООН.

Но все же на одном мероприятии в рабочем графике российского министра остановлюсь подробней. До него у Лаврова не было возможности с высокой трибуны высказаться по поводу беспрецедентных действий американской стороны, отказавшей в визах российским дипломатам. Ни министерская встреча по иранской ядерной программе, ни посвященный проблемам терроризма Совет безопасности ООН в силу специфики поднимаемых тем не давали возможность Лаврову затронуть эту задевавшую престиж России тему.

Для публичного ответа госсекретарю Майклу Помпео по визовому вопросу российский министр не случайно выбрал площадку конференции, на которой обсуждался Договор о запрете ядерных испытаний (ДЗЯИ). Во-первых, российским делегатам именно этого ооновского мероприятия американская сторона не выдала въездные документы. А, во-вторых, из-за позиции Трампа, категорически не желающего ратифицировать запрещающее ядерные испытания соглашение, оно до сих пор не вступило в силу. Так что серьезный "зуб" на Вашингтон был у всех собравшихся на конференцию по ДЗЯИ государств.

"Наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения визами членов делегаций", - не скрывал возмущения глава МИД РФ. По его словам, "приходит время, чтобы переносить мероприятия по ДЗЯИ из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона с большей ответственностью подходит к своим обязанностям".

Лавров обвинил США в том, что за последние два года ситуация вокруг Договора серьезно ухудшилась - дестабилизирующим событиям стал официальный отказ Вашингтона от ратификации документа. Но отказавшись от соглашения Белый дом обвиняет другие государства в несоблюдении ДЗЯИ. Причем делает это абсолютно голословно. "Страна которая не намерена ратифицировать ДЗЯИ не имеет ни формального, ни морального права даже обсуждать вопросы, связанные с участием в договоре других государств. Использовать такие нечистоплотные приемы для прикрытия своего возможного выхода из договора просто недостойно", - прокомментировал американские политические маневры Лавров.

В этот момент хотелось бы написать, что эмоциональное, чрезвычайно острое по ООНовским меркам, выступление российского министра было поддержано и развито его зарубежными коллегами. Но в реальности все было не так. После того, как Лавров покинул конференцию, ее участники мгновенно вернулись в прежнее бюрократически сонное русло - один за другим выступавшие говорили о том, что поддерживают Договор о запрете ядерных испытаний, признавались в любви к этому близкому их сердцу документу, но при этом отказывались даже упоминать, а не то, чтобы критиковать вслух, страну, которая мешает его вступлению в силу. Так что на конференции Лавров, похоже, оказался единственным, кто не побоялся назвать вещи своими именами.

А вот встреча российского министра иностранных дел с его японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях Генассамблеи ООН, как выяснилось, могла вообще не состояться. По словам Лаврова, входивший в российскую делегацию переводчик с японского языка, не получил бы визу для въезда в США, если бы не экстренная помощь со стороны японского посольства. Узнав о проблеме с въездными документами для сотрудника российского МИДа, участвующего в переговорах с японским министром иностранных дел в Нью-Йорке, японская дипмиссия в Москве немедленно связалась с американским посольством.

"Наши японские друзья решили с американцами вопрос в один момент и виза была выдана", - сообщил Лавров. После чего пошутил: "Когда у нас будут возникать дополнительные вопросы с американскими друзьями, мы тоже будем к вам обращаться". Г-н Мотэги, кажется, шутку понял, вежливо улыбнулся и промолчал.