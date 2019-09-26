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Рубрика: В мире

Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"

Текст: Андрей Васильев
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что методология выступления украинского президента на Генассамблее осталась такая же, как и у прежних властей этой страны. Зеленского очень сильно подставили люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят, намекая на пулю, которую Зеленский демонстрировал собравшимся с трибуны Генассамблеи.

Фото: Александр Щербак / РИА Новости
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Мария Захарова отметила, что советники украинского президента не рассказали ему, что лидеры государств приезжают и выступают в ООН с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы. "Конечно, надо говорить и о себе, о своих странах, но приезжать с какой-то пропагандистской мишурой, отвлекая внимание от главного, а это было сделано", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Выступая в ООН в пафосном стиле, президент Украины явно пытался разжалобить присутствующих. В частности, он продемонстрировал пулю, которой якобы был убит на Донбассе украинский оперный певец Василий Слипак, по традиции обвинив в эскалации конфликта на востоке Украины Россию.

Захарова опровергла утверждение Зеленского, отметив, что на Донбассе погиб не певец, а боевик, воевавший в рядах запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". По ее словам, это был не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой конфликта, а человек, который сделал свой выбор, заняв сторону в братоубийственной войне, которая точно находилась не под какими-то правильными высокими лозунгами.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
У Зеленского изменилось выражение лица после слов Трампа о Путине

Захарова обратила внимание, что Зеленский предпочел не говорить об этом с высокой трибуны ООН, назвав данный прием классическим примером отвлечения внимания и по большому счету элементом дезинформации.

К слову, тенденция демонстрировать на международных форумах какие-либо предметы, была присуща и Порошенко, который также пытался "вышибить слезу и разжалобить" слушателей.

Как напоминает РИА Новости, предыдущий президент Украины однажды продемонстрировал зарубежной публике паспорта якобы российских граждан, воевавших на Донбассе, а в 2015 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе продемонстрировал присутствующим кусок кузова автобуса с отверстиями, которые, по его версии, стали результатом обстрела позиций украинских военных под Волновахой.

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