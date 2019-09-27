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27.09.2019 22:51
Рубрика: Власть

Госсекретарь США не имел отношения к невыдаче виз российской делегации

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)

Выступая на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН, российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что поднимал вопрос о невыдаче американских виз членам российской делегации на переговорах с госсекретарем Майклом Помпео. Причем глава внешнеполитического ведомства США подтвердил Лаврову, что не давал своим подчиненным таким указаний.

Фото: iStock
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По мнению Лаврова, имел место эксцесс исполнителя. "Как же в США принимаются на этот счет решения", - удивился глава МИД России.

В тоже время он предположил, что когда происходят такие визовые эксцессы, то это не случайно: чиновники в США трактуют общую атмосферу в отношениях между Москвой и Америкой. Когда ежечасно Россию обвиняют во всех грехах, это выглядит очевидной паранойей. Однако надо понимать, что когда американский чиновник, отвечающий за выдачу виз, стоит перед дилеммой, давать или не давать въездные документы членам российской делегации, то он предпочтет перестраховаться, ориентируясь на негативную атмосферу в отношениях между странами.

Для того, чтобы полностью избежать в дальнейшем аналогичных эксцессов, для начала надо нормализовать атмосферу в отношениях между странами, отметил глава российского МИД.

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