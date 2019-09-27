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Рубрика: Власть

В МИД РФ рассказали, что обсудили Лавров и Помпео

Текст: Евгений Шестаков (Нью-Йорк)
В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

По ее итогам МИД России сообщил, что в ходе переговоров Лавров отметил тщетность попыток санкционного и иного давления на Москву. Стороны обсудили перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане и на Украине.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Лавров обратил внимание собеседника на "неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также в рамках двустороннего диалога".

Перед началом переговоров с главой российского МИД Помпео проигнорировал вопросы американских журналистов. Сразу после встречи с Лавровым руководитель американского внешнеполитического ведомства отправился на встречу с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером. Эти переговоры были полностью закрытыми для журналистов. Однако напомню, вчера с Киссинджером также встречался Лавров. Обсуждалась международная повестка и, в частности, возможности для возобновления американо-российского диалога в условиях, когда на, первый взгляд, это выглядит невозможным.

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