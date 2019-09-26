Новости

Автомобили Jeep подорожали в России 19:27
Профессор рассказала, как метеозависимым пережить магнитную бурю 19:18
Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ 18:57
Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским 18:52
Доля "Мира" в карточных платежах к концу года достигнет 20 процентов 18:48
Турчак предложил освободить от НДС производителей цифрового оборудования 18:42
В Крыму оценили переговоры Трампа и Зеленского о будущем полуострова 18:39
Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником 18:21
Бастрыкина возмутило дело о гибели девочки в больнице Татарстана 18:18
Москва считает новые санкции США неприемлемыми 18:12
США расширили санкции против РФ 18:10
В России будут строить пятиэтажные школы 18:05
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы 18:05
Геронтолог рассказал, что помогает замедлить старение 18:04
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло 18:01
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей 18:00
В Тверской области под поездом закончилась дорога 17:54
Минстрой: МГУ займется оценкой цифровой трансформации городов 17:52
Матвиенко: РФ готова поделиться с КНР опытом защиты от "цветных революций" 17:45
СМИ: МВФ не договорился с Киевом о предоставлении нового кредита Украине 17:34
МВД будет вести статистику по выпавшим из окон детям 17:27
Косачев: Жак Ширак очень любил Россию 17:24
Средства в регионы будут поступать своевременно 17:18
В Крыму водителя маршрутки уволили за грубость с пенсионерами 17:10
Для ярославских чиновников открыли курсы русского языка 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 18:57
Рубрика: Власть

Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ

Текст: Александр Ленин
В Москве предложили провести заседание первого комитета Генассамблеи ООН за пределами территории США. Такая инициатива со стороны российских властей последовала в ответ на отказ Вашингтона выдать ряду членов делегации РФ американские визы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", на которое ссылается агентство РИА Новости.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Госдуме настаивают на системном ответе США на невыдачу виз

Напомним, что посольство США в Москве отказало выдать американские визы десяти членам российской делегации, которые собирались участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В "черном списке" оказались обычные российские дипломаты, включая переводчиков, а также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Примечательно, что за одного из российских сотрудников российского внешнеполитического ведомства пришлось вступаться представителям посольства Японии в Москве. Под угрозой срыва оказались запланированные переговоры на полях ГА ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и недавно назначенного на свою должность его японского коллеги Тосимицу Мотэги. Дело в том, что американская сторона изначально решила не давать визу российскому переводчику с японского языка. "Наши японские друзья решили с американцами вопрос в один момент, и виза была выдана", - прокомментировал ситуацию Лавров.

На Смоленской площади пообещали, что Москва жестко отреагирует на подобные действия американских партнеров. "Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва считает новые санкции США неприемлемыми
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Данных о пострадавших россиянах при землетрясении в Стамбуле не поступало
Спутник министерства обороны России вышел на расчетную орбиту