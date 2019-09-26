Москва предложила ответные меры за невыдачу виз США членам делегации РФ

"В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США", - заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", на которое ссылается агентство РИА Новости.

Напомним, что посольство США в Москве отказало выдать американские визы десяти членам российской делегации, которые собирались участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В "черном списке" оказались обычные российские дипломаты, включая переводчиков, а также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Примечательно, что за одного из российских сотрудников российского внешнеполитического ведомства пришлось вступаться представителям посольства Японии в Москве. Под угрозой срыва оказались запланированные переговоры на полях ГА ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и недавно назначенного на свою должность его японского коллеги Тосимицу Мотэги. Дело в том, что американская сторона изначально решила не давать визу российскому переводчику с японского языка. "Наши японские друзья решили с американцами вопрос в один момент, и виза была выдана", - прокомментировал ситуацию Лавров.

На Смоленской площади пообещали, что Москва жестко отреагирует на подобные действия американских партнеров. "Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.