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27.09.2019 03:09
Рубрика: Власть

Лавров в Нью-Йорке встретился с Генри Киссинджером

Текст: Евгений Шестаков
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН встретился с "патриархом". Именно так уважительно уже много лет называют бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, занимавшего этот пост с 1973 по 1977 годы.
Фото: Фейсбук представителя МИД РФ Марии Захаровой. Фото: Фейсбук представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Фото: Фейсбук представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Напомню, что во время президентской гонки Дональд Трамп также консультировался с Киссинджером по вопросам внешней политики. Причем считается, что экс-госсекретарь, сохранивший хорошие личные отношения с российским руководством, выполнял роль неофициального советника главы Белого дома, особенно в сложных вопросах, касающихся отношений между Вашингтоном и Москвой. В 2016 году немецкое издание "Бильд" утверждало: именно Киссинджер может стать посредником, который вернет диалог между Россией и США в конструктивное русло. "Мне всегда было проще иметь дело с теми, кто понимает свои интересы", - цитировал Лавров "патриарха" мировой дипломатии, когда тот высказывался о встрече российского и американского президентов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Нынешняя встреча в Нью-Йорке, как стало известно "РГ" от источника в российской делегации, готовилась заранее и не была спонтанной. Обсуждалась международная повестка. Разговор состоялся в особенно напряженный для российско-американских отношений момент: скандал с невыдачей виз США членам российской делегации, безусловно, будет иметь ответное продолжение, что еще сильнее осложнит диалог между странами не только по двусторонней, но также по мировой повестке.

Предстоящая в пятницу вечером встреча Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео пока стоит в программе главы российского МИДа. Но также очевидно, что она может не состояться в условиях повышенной конфликтности между странами. В четверг США ввели санкции против еще нескольких российских предприятий и физических лиц, поставляющих, по мнению американской стороны, топливо в Сирию.

В этой связи нынешние переговоры Лаврова с Киссинджером, возможно, один из немногих доверительных каналов, которые остаются в нынешней ситуации у Москвы и Вашингтона. Тем более, как всегда утверждал бывший госсекретарь, "у России и США есть опыт в налаживании отношений". Так что дело за малым - этот исторический опыт необходимо применить, отказавшись от нынешней ненормальности в двусторонних отношениях.

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